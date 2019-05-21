孕妇上夜班易流产
李悦康
经常上夜班或三班倒，会打乱人体生物钟的昼夜节律，有害健康。最近，丹麦科学家的一项新研究警示了孕妇上夜班的严重危害——一周内上两个或多个夜班的孕妇，在随后一周的流产风险会增加约1/3。
过去关于夜班和流产相关性的研究都未量化流产风险升高程度及夜班数量，因此许多因工作性质需要上夜班的孕妇可能认为，偶尔上一两次夜班并无大碍。此次新研究中，丹麦哥本哈根腓特烈斯贝医院研究人员获取了丹麦公共服务部门的2.3万名孕妇健康数据，并将其与丹麦国家登记册中有关出生和入院的数据进行对照分析。结果发现，从怀孕第八周开始，前一周上过两次或以上夜班的孕妇，与未上夜班的孕妇相比，隔周流产几率高出了32％，且流产的风险随着夜班数量的增加持续上升。研究报告发表于《职业与环境医学》杂志。
该研究领导者路易丝·莫伦贝格博士解释称，上夜班时，孕妇一直暴露在灯光下，身体的昼夜节律会发生紊乱，褪黑素释放量降低。而褪黑素对于维持健康妊娠，尤其是保护胎盘有至关重要的作用。莫伦贝格博士指出，这一发现不仅对于孕妇本人，对企业雇主、妇产科医生以及助产士都有积极的警示意义，对职业健康指导标准也有借鉴意义。▲
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