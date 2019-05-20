需求驱动 逆向创新——“医工结合”高峰论坛在京举办
5月16日，由清华大学临床医学院和数据科学研究院联合举办的以“需求驱动、逆向创新”为主题的“医工结合”高峰论坛，在清华大学主楼举办。来自于北京华信医院、清华大学玉泉医院、北京清华长庚医院以及北京市垂杨柳医院四家清华附属医院的一线医务工作者相约清华园，参加此次论坛，提出了医科领域的技术需求，集中展示了清华医学发展的未来潜力。
论坛由清华大学数据科学研究院执行副院长韩亦舜主持。
需求驱动 逆向创新——“医工结合”高峰论坛现场
北京市垂杨柳医院院长任龙喜作为医师代表致辞。任龙喜从三个层面分析了“医工结合”的重要性：它与国家战略布局一脉相承；与生物工程，生命科学、物理科学等各学科相互交融；为医院各科室的临床大夫提供了良性平台。同时，任龙喜作为一线临床医师，也提出了他的困惑：“我们在临床试验中发现很多问题，但由于对工科知识了解有限，很难精准对接到相应领域。希望在场嘉宾可以充分发挥清华理工科背景的优势，进一步推动以数据驱动的、精准切实的、相辅相成的‘医工结合’。”
北京市垂杨柳医院院长任龙喜现场致辞
随后，来自垂杨柳医院心内科、脊柱外科、口腔科等科室的医师代表分别演讲，展示了他们在不同领域中的研究成果、现阶段挑战以及相应的技术需求。来自于北京华信医院、清华大学玉泉医院以及北京清华长庚医院心外科、肾内科、儿科、妇产科等科室的医师也相继发言，从临床医学的角度不断提出自己的困惑以及需求。
在场的工科学者则秉承“相互走进、相互倾听、相互理解”的理念，与各科室医师进行着深度对话。北京清华长庚医院胃肠外科的副主任医师王峰为大家带来了关于恢复肠道连续性的演讲，并表示十分希望与材料学领域的专家进一步学习。会后，来自于材料学院、化学系等专业的研究学者与王峰医生对接讨论，开启了“医工结合”的进一步探索。
清华大学玉泉医院神经外科主任医师周文静做题为“癫痫外科相关的脑网络研究需求”的演讲
最后，清华大学玉泉医院神经外科主任医师周文静总结道：“医工结合的发展既是民生所需，也受到了政府、高校及产业界的多方重视和支持。但是其路漫漫，困难良多，险阻不断，这就需要我们不断地探索：医工双方必须充分了解——你想要什么，以及我能做什么。”
此次论坛也汇聚了来自清华大学计算机系、自动化系、医学院、药学院、生命科学学院等近20个院系的百余名师生参与。这将进一步实现“医工结合”的切实落地，促进我国健康医疗事业的有机发展。
（袁婷）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
“网约护士”试点近三月 居家护理还需迈过哪些门槛？ 打针、静脉采血、伤口换药……这些常见的医护服务以前必须到到医院或社区才能进行，对于失能人士或者行动不便的患者来说，如果没有家人的帮助，还是很不方便。近年来，随着移动互联网的快速发展，让“网约护士”开始走入人们的生活，只需动手点击手机APP，就可以享受便捷的护士上门服务。今年2月12日，国家卫健委正式发布《关于开展“互联网+护理服务”试点工作的通知》及试点方案，确定今年2月至12月在北京、天津、上海、江苏、浙江、广东试点“互联网+护理服务”。如今，距离通知颁布已有两个多月，试点工作有何进展，又面临哪些问题？ 【详细】
养成这些良好的生活习惯 让你健康一辈子 几串葡萄能让皮肤更细腻，一杯绿茶能让头发更浓密。英国《魅力》杂志近日发布的《人体修复食谱》指出，某些食物能够让你的身体变得更加健康、完美。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn