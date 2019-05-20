需求驱动 逆向创新——“医工结合”高峰论坛在京举办

5月16日，由清华大学临床医学院和数据科学研究院联合举办的以“需求驱动、逆向创新”为主题的“医工结合”高峰论坛，在清华大学主楼举办。来自于北京华信医院、清华大学玉泉医院、北京清华长庚医院以及北京市垂杨柳医院四家清华附属医院的一线医务工作者相约清华园，参加此次论坛，提出了医科领域的技术需求，集中展示了清华医学发展的未来潜力。

论坛由清华大学数据科学研究院执行副院长韩亦舜主持。

需求驱动 逆向创新——“医工结合”高峰论坛现场

北京市垂杨柳医院院长任龙喜作为医师代表致辞。任龙喜从三个层面分析了“医工结合”的重要性：它与国家战略布局一脉相承；与生物工程，生命科学、物理科学等各学科相互交融；为医院各科室的临床大夫提供了良性平台。同时，任龙喜作为一线临床医师，也提出了他的困惑：“我们在临床试验中发现很多问题，但由于对工科知识了解有限，很难精准对接到相应领域。希望在场嘉宾可以充分发挥清华理工科背景的优势，进一步推动以数据驱动的、精准切实的、相辅相成的‘医工结合’。”

北京市垂杨柳医院院长任龙喜现场致辞

随后，来自垂杨柳医院心内科、脊柱外科、口腔科等科室的医师代表分别演讲，展示了他们在不同领域中的研究成果、现阶段挑战以及相应的技术需求。来自于北京华信医院、清华大学玉泉医院以及北京清华长庚医院心外科、肾内科、儿科、妇产科等科室的医师也相继发言，从临床医学的角度不断提出自己的困惑以及需求。

在场的工科学者则秉承“相互走进、相互倾听、相互理解”的理念，与各科室医师进行着深度对话。北京清华长庚医院胃肠外科的副主任医师王峰为大家带来了关于恢复肠道连续性的演讲，并表示十分希望与材料学领域的专家进一步学习。会后，来自于材料学院、化学系等专业的研究学者与王峰医生对接讨论，开启了“医工结合”的进一步探索。

清华大学玉泉医院神经外科主任医师周文静做题为“癫痫外科相关的脑网络研究需求”的演讲

最后，清华大学玉泉医院神经外科主任医师周文静总结道：“医工结合的发展既是民生所需，也受到了政府、高校及产业界的多方重视和支持。但是其路漫漫，困难良多，险阻不断，这就需要我们不断地探索：医工双方必须充分了解——你想要什么，以及我能做什么。”

此次论坛也汇聚了来自清华大学计算机系、自动化系、医学院、药学院、生命科学学院等近20个院系的百余名师生参与。这将进一步实现“医工结合”的切实落地，促进我国健康医疗事业的有机发展。

（袁婷）