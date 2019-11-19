第二期“医工结合”高峰论坛在清华大学举行，聚焦技术创新

11月14日，第二期“医工结合”高峰论坛在清华大学举行，此次论坛以“科技驱动、正向创新”为主题，由清华大学技术转移研究院和数据科学研究院联合举办。

“科技驱动、正向创新”医工结合高峰论坛现场/清华大学数据科学研究院供图

论坛举办期间，清华大学医学院、生命科学学院、航天航空学院、自动化系、工业工程系、精密仪器系等十余院系的学者，以“医疗健康场景的应用”为背景，对接近医学转化的技术项目作集中展示。来自清华四家附属医院、北京大学口腔医院、北京大学第三医院、北京医院、中国医学科学院肿瘤医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都儿科研究所等各个科室的在场嘉宾，围绕基因检测、心理AI检测、单细胞代谢物原位检测、植入式神经接口、心电AI等多个领域的课题展开了交流。

清华大学技术转移研究院院长金勤献作开场致词时表示，近两年生命科学领域发展迅猛，医工结合的重要性进一步凸显。未来清华将继续依托原有的工科技术平台和信息平台优势，加强核心技术的突破、建立有效沟通的医工结合平台，回归产业，服务社会，真正推动医工结合的深度实践。

据悉，“医工结合转化创新支持计划”已同期发布。该计划自12月1日起开始申报，将以北京地区为试点，旨在重点扶持已有应用场景并需要资金支持的孵化型医工结合科研项目。

“我们以‘火种’的角色为工科学者、各科室医疗专家和投资机构代表们搭建深度对话的平台，希望可以促成产学研的真正落地，为我国医疗健康事业的进一步发展作出贡献。”数据科学研究院执行副院长韩亦舜表示。