孩子活泼好动、不服管教，就是多动症？

你的孩子是否格外活泼，经常不服管教？或者缺乏耐心，难以长时间集中注意力做一件事？这些大人口中的“熊孩子”让家长、老师都伤透了脑筋……但你有没有想过，孩子可能患有注意缺陷多动障碍！

注意缺陷多动障碍，俗称多动症，是儿童、青少年最常见的行为障碍之一。为什么孩子会患上这种疾病？又该如何区分正常活泼孩子和多动症儿童呢？

2019年5月22号（周三）15:00-16:00，北京大学第六医院儿童心理卫生中心副主任杨莉副研究员将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家关于多动症的各种困惑，别错过哦！

专家简介

杨莉，北京大学第六医院儿童心理卫生中心副主任，博士生导师，北京脑科学与类脑研究中心研究员。北京大学医学博士学位。中华医学会儿科学分会发育行为儿科学组委员，中国认知科学学会神经教育学分会理事，中国妇幼保健协会儿童康复专业委会委员。

擅长：长期从事注意缺陷多动障碍的临床与基础研究工作，主要研究领域包括注意缺陷多动障碍的临床诊疗、神经精神药理学、认知神经心理学与行为治疗、分子遗传学、药物基因组、影像遗传学、动物模型等方面。

出诊时间：周一上午、周二下午专家门诊。

注意缺陷多动障碍，俗称多动症，是儿童、青少年最常见的行为障碍之一。在我国，每50个学龄儿童中就有2-3个多动症儿童。

多动症是怎么产生的？

现有的研究表明多动症是遗传和环境因素的共同作用，不是儿童道德品质的问题，也不是单纯教养不良所致。

多动症儿童与正常活泼儿童的区别

正常儿童也可能表现活泼好动，但好动多表现在特定的情景下，如课后游戏、户外活动等。在需要安静或有纪律约束的场合多能保持不动，在学习、伙伴交往和家庭中表现良好。

而多动症儿童比一般活泼儿童表现要严重，他们注意保持的时间过短、活动过多、容易冲动，并且作业较难完成，与同龄人相处也不好，还常常导致家庭冲突。

家长们要重视这些问题！

这些问题会损害孩子的适应能力，即使年龄增长也很难完全恢复。不能等待这些症状自己消除，要防止对孩子心理和社会健康造成的危害。

家庭环境和父母的陪伴对多动症的治疗与康复至关重要。那么家长该如何做？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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