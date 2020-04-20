多动症儿童上网课，家长应该陪伴吗？该如何保证学习质量？

新型冠状病毒肺炎疫情持续好转，多地已经陆续开学，但疫情防控还在进行，仍有很多学生还在上网课。不少注意缺陷多动障碍（俗称多动症）的儿童家长反映，本想趁着居家的这段时间，多陪陪孩子，好好培养一下亲子关系；但没想到，孩子在家呆久了，没有太多的娱乐方式又没法出去玩，孩子更“叛逆”了：上网课时小动作不断；课后作业很难独立完成；经常顶撞父母，难以管教……

据复旦大学附属儿科医院心理科主任医师高鸿云介绍，注意缺陷多动障碍（attention deficit hyperactivity disorder, ADHD），俗称多动症，患儿的主要特征是注意力无法集中、多动、情绪容易冲动且难以自控，这也就导致在疫情期间上网课时，多动症儿童会受到更多的压力，家长也“头痛”；另外，长期居家状态下孩子的精力难以释放、情绪也没有很好的得到调节，所以多动症儿童会出现比如入睡困难、玩游戏难以控制时间等表现，这样也就导致家庭矛盾的出现。如果在这个期间治疗又中断的话，孩子的病情没有得到很好的改善，情况就会更加糟糕。

面对多动症儿童的不良情绪，父母们该如何调整心态来应对？

首先，父母应该给与孩子足够的理解，这些“坏”行为不是因为不听话，也不是缺乏管教，而是疾病的状态使得孩子没有能力很好地去控制自己的注意力，控制自己的行为。同时，父母也要保持情绪稳定，否则很难达到亲子之间的和谐。

多动症儿童该如何更好地上网课？

高鸿云从心理学角度提出建议：首先要营造良好的学习环境。尽量减少吸引孩子注意力的杂物，在整洁的没有干扰的环境中让孩子上网课，能尽可能的避免分心。

此外，设定学习目标，每天带着任务去上课。比如年龄较小的孩子，可以设置答题奖励，年龄较大点的孩子，可以设置课后思维梳理和习题检测，表现良好加以奖励。

上海市闵行区教育学院心理教研员陈滢补充道：“要制定详细的日程表和学习计划。按照平时上学的作息安排时间，具体到起床时间、课堂学习时间和课后活动时间等，增加学习的仪式感，培养良好的学习习惯。也要保证每天的运动时间，可以是亲子互动，也可以是孩子独自玩耍，一方面可以消耗孩子多余的精力，另一方面也有助于家庭和谐相处。

家长准备好学习用品后离开，让孩子独立上课。整理课桌和学习资料等工作可以由家长来完成，但尽量不陪伴孩子上课，也尽可能的不埋怨。按照设定好的日程表时间进行每日学习。”

“多动症儿童并不是缺乏管教。应该从医学和教育两个角度出发，为大众科普一些疾病常识，也希望能够更好地帮助注意缺陷多动障碍的儿童，‘完美’度过居家隔离的生活时光，同时也能为日后的学习生活搭建一个良好的基础。”两位嘉宾如是说。（牛建蕾根据《健康大讲堂》访谈整理）

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嘉宾简介

高鸿云，主任医师、教授，复旦大学附属儿科医院心理科创建主任，医学博士，中国心理学会注册心理督导师。从事儿童青少年心理咨询和治疗20余年，擅长儿童孤独症、心理发育障碍、儿童多动症、儿童情绪障碍、慢性疾病儿童的心理问题和不明原因的躯体疼痛和不适的诊断和综合治疗。

陈滢，上海市闵行区教育学院心理教研员，中学高级教师。精神医学学士、心理学硕士、教育学博士在读。上海市中小学心理协会理事，长期从事儿童青少年的心理教学与咨询，以及教师心理培训，从事儿童青少年心理健康工作20年。