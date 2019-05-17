化疗无效甚至会加速死亡？听听专家怎么说

前些天，知乎出现了这样一道问题：化疗到底有多痛？参与回答和评论的人数众多，许多人都在诉说着自己难忘的化疗经历。平时，也有不少人在自己的微信朋友圈转发化疗无效有害这样的文章。化疗真的有那么可怕吗？不仅无效甚至会加速病情恶化？对此，记者通过采访重庆大学附属肿瘤医院的肿瘤专家，来为你澄清关于化疗的几大误区。

案例

56岁的张建（化名）在医院被查出结肠癌时，已经是中晚期。近期做完手术后，他将迎来自己的化疗。可是，面对多个疗程的化疗，原本乐观抗癌的他开始打退堂鼓：“别人都说化疗会很痛苦，恶心呕吐不说，头发也会大把大把地掉，甚至会加速死亡。”

原来，张建无意中看到微信朋友圈的一篇关于化疗的文章，“说化疗无效反而死得更快。”他对家人说。为此，家属不得不再次求助医生，让专业的医生为他解释什么是化疗。

“化疗与手术、放疗被称为抗癌路上的三驾马车。”重庆大学附属肿瘤医院肿瘤内科博士后王璐璐介绍，化疗药，又称为细胞毒性药物，其对体内快速生长的细胞具有强大的毒性作用，所以才会杀死疯狂生长的癌细胞。然而，化疗药物不具有辨别“敌我”的能力，所以，体内部分生长速度原本就较快的正常细胞如骨髓细胞、头发中的毛囊细胞、胃肠道细胞也会被“误伤”，因此化疗患者经常会出现恶心、呕吐、骨髓抑制、脱发等不良反应。

误区

误区1：都有严重不良反应

真相：体质不同化疗副作用也不同，并不是所有化疗患者都会掉头发

每位化疗患者都会有严重的不良反应么？王璐璐表示，每个人体质不同，化疗副作用差异会很大，在医院里可以见到很多化疗患者一样不掉头发，化疗期间也可以精神饱满，到处散步。即使出现了不良反应，也是可以逆转的。

临床上常通过“周期性化疗”以及积极防治不良反应，在控制肿瘤生长的同时又减少了不良反应的发生。此外，随着医学的发展，化疗药的副作用越来越小。

误区2：化疗无效甚至有害

真相：有副作用但抗癌功不可没

以手术为主的综合治疗是目前的治疗原则。但恶性肿瘤是一种全身性疾病，很多患者在诊断时已经是中晚期的癌症，手术并不能清除体内所有的肿瘤。化疗是一种全身治疗，通过口服或静脉注射进入体内，随着血液循环可达全身各处，是重要的辅助治疗手段。不同种类肿瘤对化疗的敏感度不一样，有些肿瘤就对化疗高度敏感，还有一些癌症类型，就是因为化疗的存在明显提高了生存率，所以化疗功不可没。

误区3：手术后就不需化疗

真相：根据患者肿瘤类型及身体状况，评估是否适合化疗

早期的癌症患者，可以通过手术将癌灶“一锅端”。然而，在手术时并未发现远处转移的患者，术后一两年的时间，癌灶又重新出现，甚至发生了远处转移。这些转移灶从何而来呢？这些癌灶其实是由手术时的残留癌细胞或者当时临床检查并未发现的微小转移灶发展而来。

所以，为了消灭微小转移病灶，杀死一小部分“逃逸”的肿瘤细胞，医生会建议其及时行“术后辅助化疗”，用于杀死可能还残留在体内的癌细胞，来降低术后的复发率。另外，还有部分患者，肿瘤在最初发现时就已经较大，无法完全切除。此时可行化疗使肿瘤缩小，转化为可切除的肿瘤，我们称之为“术前新辅助治疗”。

误区4：化疗会被取代

真相：化疗依然是抗击肿瘤强有力的帮手

王璐璐介绍，这几年，肿瘤治疗领域取得了重大进展，包括分子靶向治疗如EGFR-TKI，免疫治疗如PD-1/PD-L1抗体等。PD-1/PD-L1抗体被称为抗癌神药，为无数晚期肿瘤患者带来了希望。

但有一个非常现实的问题是：单独使用PD-1/PD-L1抗体药物针对大部分实体瘤的有效率只有20%。于是，研究者采取了联合治疗，让PD-1/PD-L1抗体与化疗联合共同抗击肿瘤，没想到竟取得了意想不到的效果。

重庆大学附属肿瘤医院胃肠肿瘤中心主治医师王帅奇表示，比如，在非鳞非小细胞肺癌患者中，PD-1抗体Keytruda联合化疗一线有效率可达55%（化疗有效率只有29%），联合化疗可以降低47%的疾病进展风险。还有，PD-1抗体联合化疗在初诊的胃癌患者中有效率高达60%，疾病控制率高达92%。

所以，化疗依然是抗击肿瘤强有力的帮手。

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化疗期间如何选择饮食

1、提高食欲的食物，让食物变得可口。化疗期间的病人需要更多的营养，但是化疗药物常让人食欲不振。可以喝点酸奶、蔬菜汤，吃一些甜甜的零食，吃面包时抹一些花生酱或者其他果酱。让食物口味重一些、甜一些，增进食欲。

2、缓解口腔溃疡、减轻恶心症状。化疗期间，免疫力会降低，有些病人会出现口腔溃疡。应该避免饮酒、吃辛辣、过热的刺激性食物，多喝水、用淡盐水漱口都会对溃疡愈合有帮助。另外，姜糖、薄荷糖或者姜茶都有助于减轻恶心。吃稍凉一些的食物比热的食物能减轻恶心。避免油腻的、油炸的食物，加了很多香料的食物，像泰国菜之类的也尽量少吃。

3、少吃多餐、改善便秘。少吃多餐、尽量避免难以消化的食物，多喝水，多吃含纤维素高的蔬菜水果，适当做一些运动。

4、缓解腹泻、避免脱水。少吃或者不吃油腻的食物及油炸食品，少喝咖啡、有糖饮料、沙拉、生食，可以多喝点粥。化疗引起的腹泻和呕吐可能会导致脱水，避免脱水最重要的方法就是大量喝水。

5、写饮食日记。记下你吃了什么东西，吃完之后有没有不舒服。这样可以帮助你或者营养师更好地判断是哪些食物让你不舒服，可以更好地调理饮食。

6、戒烟戒酒。

7、慎用补剂。专家建议在化疗期间不要食用各种维生素、矿物质、膳食纤维的补剂。它们可能会和化疗药物发生反应，影响药物的疗效。

8、少喝绿茶。

9、吃豆制品和蜂蜜制品，记得要咨询医生。某些肿瘤对激素敏感，吃豆制品和蜂蜜制品的话，可能会对肿瘤有影响。（记者 朱婷）