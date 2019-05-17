建设智慧医院改善医疗服务

人民网南昌5月16日电 （崔辰光）为鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容，推进改善医疗服务工作，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民健康、南昌大学第一附属医院承办的“2019全国智慧医院建设与发展大会暨进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会，近日在江西南昌举行。

大会启动了人民健康“全国智慧医院服务”平台。平台启动后，将充分发挥人民健康的资源优势，促进实现全国各地的智慧医院信息互联互通互享，推动服务向院外延伸，提供一体化服务。

《 人民日报 》（ 2019年05月17日 12 版）