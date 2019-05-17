主讲人：中国中医科学院西苑医院心血管科主任医师 徐 浩

我国高血压普遍存在“三高、三低、三不”现象，“三高”即高患病率、高危害性、高增长趋势；“三低”即知晓率低、治疗率低、控制率低；“三不”即患者普遍存在不长期规律服药、不坚持测量血压、不重视非药物治疗。

根据最新《中国高血压防治指南（2018年修订版）》，高血压患者应该重视家庭血压监测，以便鉴别“白大衣高血压”、隐匿性高血压和难治性高血压；此外，通过家庭血压监测还可评价血压长时变异，辅助评价降压疗效，预测心血管风险及预后等。

家庭血压监测需要选择合适的血压测量仪器，应当使用经过国际标准方案认证的上臂式家用自动电子血压计，不推荐腕式血压计、手指血压计、水银柱血压计进行家庭血压监测。此外，电子血压计使用期间应定期校准，每年至少1次。

一天中应该什么时候测量血压？白天血压有两个高峰期：上午6~10点及下午16~20点，应该在这两个时间段内测量血压，了解一天中血压的最高值。服降压药后2~6小时内测血压，可反映药物的最大降压效果。需要提醒的是，患者最好选择每天同一时间测量。

大多数患者晨峰时血压最高，然而，血压升高时间的节律性不尽相同，少数老年人白天血压不高，反而夜间血压升高。因此，高血压患者一定要经常自己测量血压，了解变化，必要时做一个动态血压监测，以便全面了解自身血压变化的规律；同时，出现不适如头痛、头晕时，要及时自测血压。此外，开始服药或更换降压药时，尤其要规律家庭血压监测。

对初诊高血压患者或血压不稳定的患者，建议每天早晨和晚上测量血压。测量血压时，应至少测2次，间隔1~2分钟。如果差别≤5毫米汞柱，则取两次测量的平均值；如果差别＞5毫米汞柱，应再次测量，取3次读数的平均值记录；建议连续测量家庭血压7天，取后6天血压平均值。

血压控制平稳且达标者，可每周自测1~2天血压，早晚各1次。每次测量后应详细记录日期、时间以及所有血压读数，而不是只记录平均值。

需要注意的是，测量前30分钟避免喝咖啡、喝酒及吸烟，坐靠背椅休息3~5分钟，测压前最好不要说话。

使用大小合适的袖带，安放位置要合适，袖带气囊中部放置于上臂肱动脉的上方，袖带边缘不要卷起，袖带的下缘在肘窝上方2~3厘米。如果袖带绑得太紧，测出的收缩压、舒张压都会偏低；绑得太松，可使测得血压偏高。一般认为能塞进2个指头时，为松紧适度。

测量时，患者手臂要与心脏处于同一水平线，最好将手臂伸直放在桌上，保持舒适姿势。第一次应测量左右上臂血压，当左右上臂血压不一致时，采用数值较高侧手臂测量的血压值。

如果血压不稳定或处于降压药物调整期，建议血压波动大者可增加血压监测次数，血压较高时应重复测量数次后及时就医，不可自行调整降压药物种类和剂量。精神高度焦虑的患者，不建议频繁自测血压。▲