新冠病毒试剂盒有自测版？假的！

新型冠状病毒在家也能自测？假的！近日部分人员通过微信兜售某公司生产的新冠病毒抗体检测试剂盒，并宣称可以家庭自行使用。对此，市药监局提示，新冠病毒检测试剂盒暂未有家用自测版，市民不要轻信“微商”的虚假宣传。

前不久，一款号称在家就可自测是否感染新冠病毒的检测试剂盒在微信朋友圈中出现。卖家宣称，在家指尖采血后，只需15分钟就能检测是否感染新冠病毒，肉眼即可判断。适用范围上还特别标明，适用于企业复工、学校返校、个人筛查等用途。卖家表示，这款自测盒单价150元，多买还能享受优惠，疫情期间建议定期检测，作为家庭常备用品。对此，市药监局表示，新冠病毒检测试剂盒暂未有家用自测版。

记者昨天登录国家药监局网站，在数据查询栏目下，键入“新型冠状病毒”的关键词，立刻显示出11条记录。而在2月19日，记者登录国家药监局网站查询时，经批准注册的新冠病毒检测试剂盒共9种，如今这一数字已增长至11种。

不过，这些试剂盒并不能用来家用自测。市药监局提示市民，这些经批准注册的新冠病毒检测试剂盒，均需要具备PCR实验室及专用设备的医疗机构才能完成检测，普通市民在家庭不可自行使用。目前，新冠病毒肺炎疫情还处于关键防范时期，市民不要轻信“微商”的虚假宣传，出现相关症状应及时就医。