“五月血压测量月”项目介绍

高血压作为世界范围内最常见的重大慢病之一，是心脑血管疾病的“无声杀手”，不仅致残率与致死率高，而且严重消耗有限医疗资源，给家庭和社会带来沉重负担。在我国，高血压患病率为23.2%且逐渐趋于年轻化，预计患病人数已达 2.7 亿，平均每四人就有一个患高血压，然而我国高血压的知晓率、治疗率和控制率仍于较低水平。对高血压认知不足、服药依从性差等，成为影响高血压的治疗率和控制率的重要因素。因此，高血压的知识尚待普及，高血压的健康管理仍有很长一段路要走。

“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”是由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的一项全球血压知晓活动，旨在进一步提高公众对血压测量重要性的认识。为积极配合国际 “MMM”公益行动的号召，中国高血压联盟及上海市高血压研究所已于2017年5月启动中国高血压控制行动计划——“五月血压测量月”项目。项目由中国高血压联盟主席王继光教授亲自牵头， 2019年该项目将继续在全国大范围开展。

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