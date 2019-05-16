小儿流口水 喂点参苓白术粥

6个月到2岁左右的小儿经常会出现流口水的现象，有的甚至围嘴围上没多久就湿透了。尽管婴幼儿流口水多是正常的生理现象，但中医认为唾液也有养生功能。《黄帝内经》认为，“五脏化液，脾为涎”“口为脾之窍”“脾主涎”。脾胃是人体后天之本，小儿肝常有余，脾常不足。如果宝宝流口水的情况比较严重，口水清稀，同时伴有食欲不振、脸色苍白、唇舌色淡、容易腹泻、四肢不温，则可能是脾虚所致。推荐有上述症状的宝宝喝点参苓白术粥，不但可健脾益气、固涎摄唾，而且增进食欲助消化，为生长发育助力。

取太子参、云苓、益智仁各15~20克，白术10~15克，鲜生姜20~30克，大米50克。先把云苓、白术、益智仁放进铁锅焙干，略炒一下，然后研成末；生姜洗净去皮捣汁；大米淘净后加油、盐腌。大米、太子参放进瓦煲里煮成稀粥，粥将成时，把药粉调进去煮，姜汁后下，滚沸后熄火调味即可。此粥每日可分2~3餐食用，连食7~10天。

本方基本上以健脾益气名方——四君子汤为主方。太子参（又称孩儿参）最适合儿童食用，民间有“太子参太子也吃不坏”之意，有药力和缓、甘润平和的清补之效。益智仁味辛性温，入脾、肾经，能温脾摄涎、暖肾固涩，善治口多唾涎、遗尿等症。生姜性味辛温，入脾胃二经，有温中散寒、健脾暖胃的功效。在熬粥前，云苓、白术、益智仁焙干略炒，是取其“焦香入脾”之意，可加强健脾功效。

全方用药简单、平和，从呵护小儿健胃入手，既温运脾阳，又补而不燥，脾胃实则固摄有度，运化有司，有利于小儿的生长发育。▲