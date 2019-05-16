小时不刷牙，长大心脏病
据英国《每日邮报》报道，芬兰赫尔辛基大学口腔与颌面部疾病系的研究人员通过长达27年的随访发现，拒绝刷牙的孩子在以后的生活中可能会有患心脏病的风险。
成人牙龈疾病与心脏病之间的关系早已被很多研究证实，但人们对儿童时期口腔健康如何影响以后的生活知之甚少。新研究为了观察儿童口腔感染与今后心血管疾病风险的关系，集中搜集了1980年时对6岁、9岁和12岁儿童进行口腔检查的牙科报告。报告显示，这三个年龄段分别有68%、87%和82%的孩子有牙龈出血、蛀牙或补过牙；54%的儿童，尤其是男孩在牙齿和牙肉间有轻微的牙周囊袋；61%和34%的孩子有1~3个或1~4个口腔感染迹象，症状主要包括牙痛、对温度敏感、面部肿胀或发烧；只有5%的儿童牙齿完全健康。
2007年，研究人员再次对成年后的参试者进行体检，通过超声扫描测量其颈动脉内膜—中膜的厚度。这是动脉粥样硬化的标志，数值超过0.9毫米即属于异常。分析结果显示，那些患有蛀牙或牙龈疾病的儿童成年时更有可能出现动脉斑块（动脉粥样硬化），进而增加了心脏病、中风甚至早亡的风险。
发表在《美国医学会杂志—网络公开版》上的这项研究成果表明，蛀牙和牙周病都会增加儿童成年后颈动脉内膜—中膜增厚的危险。口腔感染是亚临床动脉粥样硬化的独立风险因素，其与心血管风险因素的相关性贯穿整个随访过程，这从一定程度上说明，牙病导致心脏病与年龄无关。该研究同时提醒，从儿童时期就应预防和治疗口腔感染。▲ （郭铁亮）
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