药店智慧零售 从智慧脸收银机着手

从采购、管理、到营销、服务，每一个环节都在牵系着零售药店的命运。智能设备和新兴技术的全面落地开花，为传统零售药店进军“智慧零售”带来了新的机遇。收银机是门店最基础却必不可少的设备，而简单实用、低成本、高效率的智能收银机是大势所趋。因此，零售药店布局“智慧零售”，可先从智慧脸收银一体机着手。

智慧脸收银机开店更灵活、更智慧

扫码收银同时自动记账、扫码快速识别商品、自动添加商品信息、数据同步随时随地掌握经营信息……智慧脸收银机兼容多种实用功能并化繁为简，即便是没有经验的新用户也可快捷、轻松、灵活开店，并可即时了解门店经营状况，随时随地随心随意的管店。

那么，引进智慧脸收银机会不会显著增加用户的投入成本？已购置的智能设备或管理软件又怎么处置？智慧脸收银机致力于解决上述问题。首先，智慧脸是一款专为零售药店打造的智能软件产品，功能齐全简单易用。更重要的是，智慧脸收银机的硬件产品可兼容小票打印机、扫码枪、标签打印机等多种外接设备，实实在在的帮助药店更轻松、更智慧的管理好门店各项业务。

数据报表，是门店引进智慧脸收银机的巨大潜在收益

智慧脸收银管理、商品管理、营销管理、会员管理，打通线上线下，助力门店拓展渠道……智慧脸数据报表功能全面整合门店的多维数据，使得门店数据利用价值更高、使用更便捷，并更好的分析消费者需求、货品采购以及营销策略，从而大幅度降低人员、费用、管理成本的投入。

变身广告终端，赋能药店共享百亿广告分润

除了提升药店运营能力外，智慧脸还给药店提供更多的商业机会。智慧脸双屏异显一体机，可变身广告终端。药店只要在智慧脸一体机副屏播放广告商投放的广告，就可以直接分得广告利润。

智慧零售时代，智慧脸先进的硬件产品和软件服务为门店降本增效注入了新活力和新动能。