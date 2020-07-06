北京市明年全面启用就医电子凭证

近日，医保信息系统“刷脸”支付试点工作启动会召开，北京市医疗保障局相关负责人透露，本市将在2021年1月1日全面启用就医电子凭证并同步实现“脱卡结算”和云迁移工作。

市医疗保障局副局长杜鑫透露，根据国家医保局和市委市政府的要求，北京市将在2021年1月1日全面启用就医电子凭证并同步实现“脱卡结算”和云迁移工作。同时，为了进一步适应时代发展，拓展便民应用，还将全面启动“刷脸”支付。为了确保本次改革的顺利完成，希望各方能够加强联动，深化研讨，全力开展信息化系统改造工作，按时、保质完成各项工作任务，提升参保患者的体验感和获得感。

随着互联网+时代的快速发展，全国各地不少医疗机构纷纷尝试通过移动互联网改善就医流程和患者就医体验。与此同时，医保网上支付也逐渐成为可能。目前，全国其他省市已有医疗机构尝试上线“人脸识别医保在线支付医院项目”。在这些医院，患者看病不需要在窗口排长队，甚至不用带医保卡，只要用手机刷下脸，系统就会主动识别其身份，随时随地都能完成缴费。