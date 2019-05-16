半数干眼，问题出在睑板腺

受访专家：首都医科大学附属北京同仁医院眼角膜病专科主任医师 接 英

“医生，最近我总是感觉眼睛干涩、刺痒，咋回事啊？” 首都医科大学附属北京同仁医院眼角膜病专科主任医师接英表示，天气逐渐干燥，越来越多的人抱怨眼睛干涩、酸胀、有灼痛感、红血丝、怕光、易疲劳等。若出现这些症状，您可能患了“干眼病”。

干眼病是常见的眼科疾病，50%以上是由睑板腺功能障碍引起的。睑板腺是上眼睑和下眼睑内的一种特殊的皮脂腺，它的主要的功能是分泌睑脂，来形成保护眼球表面的泪膜最外层，从而有效锁住泪膜中的水分，使泪液不易蒸发，保持眼睛湿润。

正常人的眼睑上大约有32个睑板腺，垂直于眼睑边缘呈平行竖线状排列，分泌油脂用来湿润眼球。而干眼病患者的睑板腺有些已经扭曲变形，有些发生了导管扩张，甚至有些已经出现了不可逆的睑板腺的萎缩和缺失，造成睑板腺排出通道不畅或分泌油脂的成分异常，引起眼睛刺痛和灼烧感等不适症状。

干眼病若不积极治疗，容易引起病情迁延，严重者除了眼睛干涩、视力下降外，还会出现角膜炎、角膜溃疡等严重的眼部疾病。

当前针对干眼主要采取眼睑清洁、睑板腺热敷、睑板腺按摩等物理疗法搭配人工泪液的使用，来增加眼部血液循环，使睑板腺导管更加通畅，睑板腺分泌恢复正常，让泪膜脂质层更加均匀和稳定。这些方法可在每天起床后和睡觉前各坚持做1次，具体操作如下。1.清洁。用棉签或棉球蘸取清洁液，清洁睫毛根部，除去分泌物。注意左右眼不能同时使用同一棉签或棉球。2.热敷。使用蒸汽眼罩或者将毛巾放入40~45℃的温水中拧干，敷在上、下眼皮，每次热敷约10~15分钟，但要谨防烫伤。3.按摩。局部热敷后，轻闭双眼，用拇指和食指放在上眼皮的內眦和外眦上，分别向中间用力，使睑板形成弓形，同时施加一个向下的压力；对上眼睑进行轻柔按压，再用同样的方式按压下眼睑，施加一个向上的压力，这样可促进分泌物排出。

专家最后提醒，干眼病患者平时要勤洗手，注意用眼卫生；多眨眼，减少使用手机等电子产品的时间；保证充分睡眠；清淡饮食，多吃水果蔬菜；出现眼睛不适要到医院就诊；正确按照医嘱使用眼药水或药物，进行规范诊疗，并定期进行复诊。▲