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每天跺跺脚也能养生

于景献

2019年05月10日10:32 来源：人民网-生命时报

　　有一种方法，非常简单易行，却能给老人带来健康长寿的功效，它就是跺脚。

　　补助肾气。脚跟与人体的肾经关系密切，跺脚实际上刺激了肾经穴位。人过了30岁后肾气就变得虚弱，肾阳不足，往往有畏寒、足跟冷痛、下肢浮肿等症状。跺脚可补助肾气，尤其在寒冷的冬天，是非常好的扶阳方法。

　　消除闷气。脚背有“消气穴”，比如太冲穴。它是肝经上最为重要的穴位，有补虚泻实的双向作用。经常跺脚，可震动穴位，有助于平息肝阳，跺走身体闷气。

　　小便通畅。小便不畅是由于膀胱气化不利造成的，而脚跟外侧即是膀胱经循行之处。如果坚持跺脚，就可运行膀胱，使小便通畅起来。

　　纠正驼背。这是因为脊椎两侧肌肉通过膀胱经与脚后跟相连结，通过刺激脚后跟就可有效纠正驼背。

　　跺脚的具体方法是：穿着平底鞋，首先将大腿尽量抬高，和小腿呈90度，然后放松、慢慢地跺下，直到身体发热。接着再用力跺，直到出汗。重复以上动作3次。

　　值得提醒的是，跺脚不适合骨质疏松的老人，易给身体造成损伤。

(责编：李轶群、杨迪)


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