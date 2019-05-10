几招让老人更整洁卫生

老人保持干净整洁的外表，不仅能给他人带来愉悦感，也能使自己身心健康。近日，美国“每日健康网”刊出多位专家总结的“老来俏的小妙招”，值得老年朋友借鉴。

保持体味清新。皮肤上的细菌、汗液以及皮脂相互反应会产生气味，而且随着年龄增大，更为明显。要使体味清新，用有香味的沐浴液清洗身体很重要，汗多的老人还可适当使用止汗剂。另外，减少吃洋葱、大蒜和辛辣菜肴，也有助于避免尴尬体味。

注意润肤保湿。年纪大了，皮肤容易干燥。老人要记得给皮肤保湿，尤其是腋下和腹股沟等重点部位清洗后，最好涂抹滋润霜。头皮太干可能带来头屑烦恼，请药剂师推荐几款去屑洗发水是不错选择。

胡须也可美容。一些老人留有胡须，显得时髦、有范。胡须需要精心梳理清洗，上油养护。保持胡须柔软、发亮，自然风度翩翩。

修剪鼻毛耳毛。步入老年后，鼻毛、耳毛等体毛的生长似乎更凌乱。要给他人留下整洁、精干的形象，最好定期修剪鼻毛和耳毛。当然，修剪时切勿太过彻底或使蛮劲，否则影响鼻毛阻挡灰尘细菌的功能，甚至导致毛囊炎。

注意消除口臭。与体味一样，口臭很难被察觉。老人的口干、牙病和胃食管返流等问题，可能会导致口臭。因此，建议老年朋友半年看一次牙医，平时养成良好的口腔卫生习惯，每天刷两次牙，配合使用牙线。

定期护理指甲。老人的指甲容易变脆变黄，排除药物因素，要注意定期去除指甲周围死皮，并涂一些养甲油，双手会显得年轻。

去除脚气脚臭。运动出汗后，老人可用磨脚石去除脚上死皮，然后清洗双脚，再使用足粉。易出脚汗的老人每晚可涂一次止汗剂。另外，选择天然抗菌和透气的袜子，有助避免脚气脚臭。如果发现脚趾甲内陷或脚癣，应看足科医生。

防治尿失禁。随年龄增大而出现的前列腺或尿路问题可能导致尿失禁。除及早就医，应考虑使用尿不湿，穿防异味的内衣。每天喝6~8杯水可稀释尿液，同时配合凯格尔运动（也称会阴收缩运动），有助于增强括约肌，防治尿失禁。（徐 江 编译）