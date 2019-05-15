瓦里安在CMEF展出智慧放疗科全流程解决方案

中国上海——2019年5月14-17日，以“智能重构未来”为主题的2019春季CMEF在上海开启，全球放射治疗领导者瓦里安展示了业内首个远程一体化智慧放疗科的全流程解决方案，在现场实景演示了技术赋能的智慧诊室、智慧物理室、智慧治疗室到远程医疗的全流程，解析信息化系统打造的放疗生态圈，旨在全面升级中国放疗行业。

“健康中国2030”规划纲要明确提出将总体癌症5年生存率提高15%。作为癌症治疗的三大手段之一，放疗在中国可及性目前仅24%，亟需缩小与世卫组织建议标准50%之间的距离；且只有24.3%的国内放疗单位有能力开展IGRT图像引导的精准治疗*，90%的肿瘤患者集中在三甲医院接受放射治疗，我国需全面提升基层放疗单位的技术能力才能实现“大病不出县”， 让基层患者在家门口接受精准、个体化治疗。

面临着资源严重不足且分布不平衡、专业人才严重不足、基层水平参差不齐等诸多挑战，瓦里安为中国放疗发展量身打造了智云4.0平台，涵盖了放射治疗的全流程，通过整合、重建科室网络资源建立智慧放疗科，将放射治疗所涉及的各种设备、数据、网络及软件系统统一管理，为医院提供了放射治疗云平台整体解决方案。

创新的瓦里安智慧诊室全面信息化率先引入人脸识别的应用，可以快速准确分诊患者，大幅改善就诊秩序，提高医院的接诊能力。更重要的是将传统医学提供的“碎片化”知识信息“系统化”，从而以更全面的可视化整体数据来帮助提高临床诊断和治疗决策的效率，并让多学科诊疗（MDT）得以实现。

在大数据、云技术驱动的智慧治疗室，瓦里安最新一代Halcyon智慧放疗平台具有高度整合、高度自动化、高度智能化的优势，是全球率先实现百分之百图像引导的医用直线加速器，可帮助放疗单位直接升级到“智慧精准放疗”水平。以RapidPlan人工智能技术赋能的智慧物理室，运用放疗大数据、数学预测模型、机器学习等技术，极大提升了放疗计划质量、保障一致性、提高临床工作效率，并可在医联体内“共享”专家经验。

“在七十年发展历程中，瓦里安不断推动现代放射肿瘤学的持续进步，” 瓦里安全球副总裁兼大中华区总裁张晓博士表示，“我们希望运用最新智能技术帮助中国放疗行业弯道追车，以全流程解决方案支持中国发展放疗专科医联体，强三甲固基层，才能切实全面升级中国放疗行业，为未来大健康时代的到来保驾护航。”

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