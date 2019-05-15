血压高、波动大都影响听力

血压长期过高可导致机体重要脏器的功能异常，甚至不可逆损伤，如常见的脑出血、高血压性心脏病、肾脏功能不全及眼部损害。近日，一项针对10万人进行的临床追踪研究结果显示，长期的血压过高和过度波动也可增加听力受损的风险。

随着年龄增长、听觉细胞老化，不少老年人会出现听力减退，但除此之外，很多人都忽略了高血压对听力的影响。人体内耳供血的血管叫迷路动脉，迷路动脉在耳朵里又分为前庭前动脉和耳蜗总动脉。迷路动脉的血供主要来自小脑下前动脉、基底动脉、椎动脉、小脑下后动脉等，如果上述血管出现病变，就可能导致听力异常。

脑中风等是最常见的引发脑动脉异常的疾病，而这类疾病又大多与高血压有关。血压升高时，血液动力学发生显著改变，血流对血管内皮细胞的冲击力明显增大，最终导致损伤，从而引起血管狭窄、斑块形成。上述病理改变使得血流减缓、血液黏稠、血流供应受阻，因内耳动脉非常细小，又无侧支循环，易出现内耳微循环灌流障碍。耳蜗的供血不足，就会造成不同程度的听力损伤。

有研究表明，高血压患者中46.8%存在听力受损，收缩压异常增高是引起听力异常的危险因素。临床也发现，脑血管病人群的听力往往有损伤。因此，控好血压是防止听力受损的措施之一，不仅要做到将血压控制在目标值内，更要减少血压忽高忽低的变化。有很多人只在每日清晨测量血压，但这不能良好地反映血压的真实水平，应在不同时间点进行多次测量，或者到医院进行24小时动态监测，以发现血压波动情况。服用降压药尤其需要保证每日规律性，定时定量，不可随意停药或换药。此外，充足睡眠、饮食合理，也能够帮助控制血压，减少对听力的损伤。▲