2019年5月12日~18日，我们将迎来第五个“全民营养周”，今年的宣传主题是“合理膳食，天天蔬果，健康你我”。合理膳食曾在《“健康中国2030”规划纲要》等多个国务院文件和专业指南中被重笔描绘，但“天天蔬果”并非大家都熟悉。当前，国人饮食存在哪些问题，又该如何改善？为何强调蔬果的重要性？《生命时报》记者采访了权威专家。

30年间膳食变化巨大

1989年，中国营养学会首次发布《中国居民膳食指南》，经过3次修订，内容更加符合实际和科学理论。中国营养学会理事长、中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员杨月欣教授告诉《生命时报》记者，在这30年间，国人膳食结构、疾病谱、对营养的认识均发生了很大变化。

膳食结构变了。随着生活条件的改善，大多数人吃喝不愁了，食物选择更加丰富，但问题也随之而来。过去，人们粗粮、蔬菜吃得多，为了鼓励平衡膳食，建议大家吃些肉类，人们愿意执行；可如今，正好反过来，人们肉类吃得多，还高油高盐，营养专家建议大家控制肉类摄入、减油减盐，大家则不太容易接受了。到头来，好像什么不好吃，营养专家就推荐什么。可以说，居民膳食结构的巨大变化，增加了营养教育的挑战，也使得合理膳食、营养意识于个人而言更为重要。

疾病谱变了。上世纪80年代时，贫血等营养缺乏疾病和传染病在疾病谱中占主导；现在，心脑血管疾病、癌症，以及糖尿病等营养代谢疾病成为主导，这些慢性病都和饮食不合理有关。慢性病不仅影响个人和家庭幸福，患病人数激增也给国家带来沉重的医疗负担。

对营养的认识提高了。现在，多数人逐渐认识到膳食和医疗同等重要，国家出台了一系列政策，赋予膳食营养越来越高的地位。比如，2016年，中共中央、国务院印发并实施《“健康中国2030”规划纲要》，合理膳食、营养教育是其重要内容；原国家卫生计生委主导发布了《中国居民膳食指南（2016）》；2017年，国务院印发《国民营养计划（2017~2030）》，全方位布局营养发展的未来；今年2月，国家卫生健康委员会同17个部门组建国家层面的“国民营养健康指导委员会”，统筹推进全民营养工作的开展，全民营养周作为其中一项重要工作，被提升到新的高度。这些政策引领体现了党和政府对百姓营养和健康的重视，也给了营养科学发展很大的机会。营养教育是“价值观”工程，是营养改善的最经济、最有效的办法，只有这样的国家布局，科学界的共同努力，营养教育才能稳定、持续地推进。

杨月欣表示，为了做好今年的全民营养周，国民营养健康指导委员会、国家卫健委专门发文，切实推动了政府主导、科技界参与、全社会动员，对促进大众“知信行”的转变起到良好作用。“希望大家积极参与全民营养周活动，试着改善自己的行为习惯，注意平衡膳食，多吃蔬菜水果，走到户外运动，哪怕坚持一周，都有助于好习惯的养成。”

蔬果对健康意义重大

今年全民营养周的主题是“合理膳食，天天蔬果，健康你我”，除了将合理膳食作为基础，蔬果的健康意义被格外强调。杨月欣告诉《生命时报》记者，早在去年9月，全民营养周办公室就确定了蔬果主题，她具体介绍了这一主题的由来。

吃得不够。在合理膳食中，蔬菜水果是非常重要的一部分，但在1982至2012年间，居民蔬菜消费量却呈下降趋势，水果消费一直没有上升。2012年调查数据显示，我国居民平均每人每日蔬菜消费量为269.4克， 达到推荐量300~500克的人仅为15%；与1982年的316.1克相比，2012年蔬菜消费量降了15%。水果方面，2012年我国居民每人每日消费量为40.7克，达到推荐量200~350克的人只有4%；我国居民水果消费量一直处于较低水平，1982年为37.4克，1992年略有上升，随后又呈下降趋势。生活中，很多人尤其是男士，从不吃水果。很多家长从小在饭桌上告诉孩子多吃点肉，蔬菜却不在督促之中。

殊不知，蔬果是平衡膳食模式的核心。举例来说，如果多吃蔬菜，盐和饱和脂肪的摄入自然就会降下来，因为多数新鲜蔬菜富含营养素和植物化合物，是人类必需营养素的来源，即使不放油盐也照样好吃，而畜肉类更加依赖高油高盐的烹饪方式。

影响蔬果摄入更多的是意识问题，而不是钱的问题。2012年调查数据显示，我国城市居民每人每日蔬菜摄入量高于农村，分别为283.3克和256.1克。与1982年相比，城乡居民蔬菜消费量均下降，但农村居民下降幅度远大于城市居民，降幅分别为20%和6%。城市和农村水果摄入差别更大。在吃菜和水果上，很多农村孩子从2岁开始就不及城市了。

利于预防多种疾病。国内外研究证实，增加蔬菜摄入可降低全因死亡率、心脑血管病发病率和死亡率，以及食管癌、结肠癌、肝癌、鼻咽癌的发病风险。增加水果摄入则可降低心血管系统疾病，以及食管癌、胃癌、结直肠癌、肾癌、胰腺癌等消化系统癌症的发病风险，预防成年人肥胖。

4月3日，权威医学杂志《柳叶刀》刊登的一篇文章指出，在世界人口大国中，中国因膳食结构问题造成的心血管疾病死亡率和癌症死亡率，均位列第一。对中国人来说，最需引起重视的饮食问题前三位分别是：盐吃得太多、粗粮和水果吃得太少。这项研究再次为国人饮食习惯敲响警钟，营养学界需要对此加强宣传教育。

有助于扶贫工作。市场上的新鲜蔬果多来源于农村。我们鼓励蔬果摄入，鼓励合理膳食，同样对农业有好处。蔬果都是新鲜的，如果消费少，势必增加储存成本，造成浪费，农民因此蒙受损失。还有一些地区盛产水果，却因种种原因卖不出去，烂在地里，农民往往非常无助。全民增加蔬果摄入，不仅直接利于扶贫和农业发展，也能促进国家低碳排放和可持续发展。