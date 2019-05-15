桑菊杞子决明茶降三高

当今社会，“三高”已经成了常见病，不光困扰着老年人，很多长期久坐、烟酒不忌、暴饮暴食的年轻人也患上此症。在此推荐一款药茶，能帮助降三高。

具体为：取桑叶10克、杭白菊10克、决明子30克、枸杞15克，将上述食材快速清洗干净后，放进养生壶或砂锅内，加入清水1升，煮沸20分钟，倒出代茶饮。

桑叶味甘苦、性寒，善于疏散风热、清肺润燥、清肝明目。现代药理研究表明，其有显著的抑菌、降血糖、降血压等作用。杭白菊味甘苦、性微寒，长于平肝明目、散风清热，且有抑菌、扩张冠状动脉、增强冠脉血流量、降血压等作用。决明子擅长清热明目、润肠通便。枸杞味甘性平，可滋补肝肾、益精明目、润肺止渴。现代研究表明，它有降血糖、降血脂、增强免疫、抗肿瘤、保肝及抗衰老、抗缺氧、抗疲劳、抗氧化、抗辐射多种功效。诸物合用，能清肺润燥、养肝明目、生津止渴、化浊降脂、通利二便，不光适合“三高”人群，春夏一般人群也可饮用。▲