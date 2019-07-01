吃肝能补肝≠能治肝病 “三高”人群最好少吃

中医有“以形补形”的说法，“吃肝补肝”就是其中一种。那么，如果吃肝脏真的有养肝补肝的作用，肝病患者是否应该多吃呢？广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁表示，动物肝脏可以补血、补肝、明目，但认为吃肝脏可以治疗肝病却是一个误区。

病毒性肝炎、脂肪肝 多吃肝脏反而加重病情

唐梁介绍，肝脏是动物体内储存养料和解毒的重要器官，含有丰富的营养物质，除了是补血佳品，还具有补肝明目等保健作用，可用于治疗血虚萎黄、夜盲、目赤、浮肿、脚气等病症。

动物肝脏种类繁多，其中补血功力较强的有鸭肝、猪肝以及鸡肝。

《黄帝内经》有云：“肝受血而能视”，也就是说，肝血充足才能有好视力。吃肝养肝，主要用于肝血虚所导致的眼花、夜盲等症状，正所谓“肝开窍于目”。

比如《圣惠方》中就以“猪肝羹”来补肝，治疗远视无力之症；以“乌鸡肝粥”来养肝，以治疗眼睛之症；以“兔肝粥”来明目，以治疗夜盲症。

而从西医营养学的角度来说，吃动物肝脏，有利于给眼睛补充充足的营养，进而改善眼疾。

“所以从这个角度来说，吃肝是可以养肝的。”唐梁介绍。

然而这并不是说，吃肝脏可以治疗肝病，特别是对于病毒性肝炎、脂肪肝等患者。

唐梁表示，很多人会错了意，乱吃肝脏来治疗肝病。实际上，肝病患者，多数都表现为湿热瘀阻，需要清除肝胆湿热，而不是需要吃肝脏来养肝、补肝，“这些疾病依靠多吃肝脏不可能治好，反而可能会加重病情。”

不同动物肝脏

功效略不同

唐梁介绍，鸭肝善补肝血、清肝火，适合肝阴血虚者。然而，鸭肝的胆固醇太高，故不宜吃得太多，高胆固醇患者尤其不宜多吃。

猪肝相对于鸭肝而言，胆固醇含量低些，而补肝血、益肝气的功效也比较强。常吃猪肝，有利于养肝护肝明目。唐梁说，根据前人经验，猪肝忌与野鸡肉、麻雀肉和鱼肉一同食用，否则容易生痈疽。

鸡肝性味甘温，有补肝、养血、安胎、止血、暖胃等功效，而且比其他肝脏的补肝效果更强。

唐梁提醒说，不要选择颜色偏黄、瘀紫色或有结节的肝脏。烹饪前，应该将动物肝脏放在自来水里反复冲洗浸泡半小时左右。炒动物肝脏时一定要炒熟，以肝完全变成灰色或褐色、一丝血丝也看不见为宜。有的人不喜欢肝脏的味道，唐梁提供了一个小贴士：将肝脏切片后在牛奶中浸泡数分钟，可以清除异味，烧制后的味道也会更加鲜美。

猪肝别和维C同服

“三高”人群最好少吃

唐梁提醒，动物肝脏营养丰富，同时胆固醇含量颇高，脂肪肝、高脂血症、高尿酸血症、高血压、冠心病患者最好别吃或少吃。

另外，吃猪肝时不能服用酶制剂药类，常见的酶制剂有胃蛋白酶、胰酶、淀粉酶、多酶片等。

猪肝也不宜和维生素C同食。因为猪肝中的铜可与酶蛋白质、氨基酸分子的酸性基因形成沉淀物，影响药效。维生素C易被氧化破坏，尤其是遇到某些微量元素时氧化更为迅速。猪肝中铜元素含量较高，它可与维生素C结合，破坏维生素C的功能，因此，食猪肝不能同时服用维生素C。

推荐食谱：

1.猪肝菠菜粥

材料：猪肝100克，菠菜150克，大米200克，干淀粉、盐、料酒、香油各适量；

做法：将大米洗净后煮成粥；将猪肝处理干净后切片，用干淀粉、料酒、盐拌匀腌制，而后用清水冲洗净；菠菜洗净后入沸水中焯一下捞出，再将猪肝入沸水中烫一下；最后将菠菜、 猪肝放入粥中继续煮，调入盐，滴入香油即可。

功效：养肝补血。适于肝血不足、缺铁性贫血者。猪肝与菠菜搭配，补血功效大増，益肝的作用也增大。

2.油菜炒鸭肝

材料：鸭肝150克，油菜200克，料酒、盐、胡椒粉、葱段、姜片各适量；

做法：将鸭肝处理干净，切薄片，再加入葱段、姜片、料酒、盐腌制15分钟左右；油菜洗净，切段，热油锅，倒入鸭肝快炒，待鸭肝变色后加入少量清水，炒熟后加入油菜烧至入味，最后加盐、胡椒粉调味。

功效：清肝火、补肝血，养肝。适于肝血不足、视物模糊、头晕眼花者。（全媒体记者伍仞 通讯员陈瑶璇）