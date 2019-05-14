滴眼药水 姿势不对也会头晕

滴完眼药水，高龄老人陈先生就感觉头晕得厉害。为此，他找到眼科医生询问，认为是买到了有问题的产品。然而，医生经过检查和详细了解，发现是陈先生点眼药水的姿势有误。

近一个月来，76岁的陈先生总是感觉眼睛发干，早上出门时，会出现怕光、流泪的症状。于是，他到小区附近药店买了眼药水，回家用了两天。此后，他总是出现头晕症状，最厉害的一次差点摔倒在地。老人怀疑，自己买到了假药水，不敢再用，带着眼药水来到武汉市第四医院咨询。

接诊的眼科医生杨蕾蕾给老人检查后，发现他确实有一定程度的干眼症，使用的眼药水也是对症的，并不会造成头晕、头痛的副作用。医生又详细询问老人点眼药水的过程，终于发现原因所在：原来，患者每次都是自己点眼药水，为了把药水准确地滴进眼睛，他总是把头偏向一侧并且用力后仰。由于陈先生同时患有颈椎病，这个对正常人来说没有大碍的动作，诱发了老人的头晕症状。

杨蕾蕾医生提醒：“老年人及患有严重颈椎病的人，点眼药水时，最好是在平卧状态下由他人帮忙完成。点完药水后，继续平卧1~2分钟。”

如何正确使用眼药水？

1.使用眼药水前要检查药名，查看清楚需要滴入的剂量；

2.使用眼药水前要把手洗净，避免使用过程中被细菌感染；

3.使用过程中，把头轻轻往后仰，或躺在床上，眼睛向头顶方向看去，在眼睛上方1~2厘米处，将眼药水滴到结膜囊内，用中指去压迫鼻内侧和眼角之间的鼻泪管，防止药水误吸到嘴中，滴眼药水时可把嘴张开，便于保持正确姿势。（记者刘晨玮 通讯员杨蕾蕾 荆彤）