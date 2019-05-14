青光眼到底是一种什么样的疾病呢？

本期节目：治得好不如预防早,权威专家教你如何远离青光眼

青光眼对很多人来说还是很陌生的，青光眼其实是一种视神经损害的一类疾病，我们叫做青光眼特征性的视神经损害，由于视神经损害导致视野的缺损。引起青光眼视神经损害的原因有很多种，一般来说眼压是引起神经损害最危险的因素。

青光眼是一组以视乳头萎缩及凹陷、视野缺损及视力下降为共同特征的疾病，病理性眼压增高、视神经供血不足是其发病的原发危险因素。在房水循环途径中任何一环发生阻碍，均可导致眼压升高而引起的病理改变，但也有部分患者呈现正常眼压青光眼。

青光眼是导致人类失明的三大致盲眼病之一，总人群发病率为1%，45岁以后为2%。临床上根据病因、房角、眼压描记等情况将青光眼分为原发性、继发性和先天性三大类。

青光眼是一组疾病的总称，包含了很多种类型的青光眼，有些可以找到病因，就是其他病引起来的青光眼，也有一些根本找不到病因，跟解剖结构发育异常有关的青光眼。不同类型的青光眼结局是一样的，都引起视神经的损害，大多数都是眼压升高引起来的，所以青光眼是不可逆的致盲性眼病，正是因为视神经损害导致的。

青光眼分四种类型，如果我们找得到病因，比如说是其他疾病引起来的，像白内障，由于白内障引起来的青光眼，由于炎症引起的青光眼，或者由于眼外伤、眼科手术、眼肿瘤，找得到原因的这类的青光眼我们叫继发性青光眼，找不到原因的青光眼很多都是跟解剖结构、发育异常相关，这样的青光眼我们叫做原发性青光眼。还有一些青光眼跟发育异常有关，特别是胚胎发育的时候出现了异常，这类青光眼我们叫做先天性青光眼，一般临床上就是这几大类型。

不同类型的青光眼临床表现是不一样的。不同年龄的青光眼临床表现也不一样。

青光眼不同的发病年龄临床表现是不同的，比如说孩子，从出生以后的孩子，刚刚出生到3岁左右这一类孩子如果青光眼发病的话，它表现的是怕光、流泪，也有一些没有这些症状，表现的是眼球增大，常常有些家长看到非常大的大眼睛都沾沾自喜，认为孩子很漂亮，但实际上有些大眼睛其实是青光眼的表现。

对于青少年发病的青光眼，由于眼压升高会导致近视眼近视程度逐渐加重，所以不断的换近视眼镜，其实是眼压高造成的。

而对于成年人来说，青光眼的发病也有不同的表现，有些青光眼眼压高是突然升高的眼压，在升高眼压的时候病人就会出现头疼、恶心、视力急剧下降，同时出现呕吐这种症状。还有一些青光眼，大部分类型的青光眼是没有任何感觉的，没有感觉常常是在偶然的机会或者查体的时候发现青光眼，有一些一直病人到完全失明了才到医院就诊，才诊断青光眼。

所以青光眼真是症状五花八门，有些非常的隐秘，所以有时候大夫会说青光眼是视力的小偷，在不知不觉中就失明了。

专家简介：

唐炘，首都医科大学附属北京同仁医院青光眼科主任医师，曾在德国纽伦堡爱莱根大学眼科进修。1986年至今，一直在北京同仁医院眼科从事临床、教学及科研工作。1990年起，重点从事青光眼临床研究，擅长各类青光眼、白内障的手术治疗。近15年来，累计行青光眼、白内障手术3万余例，成为青光眼科手术量最多、手术并发症最少的眼科医生

擅长： 青光眼、白内障

出诊时间：周三上午特需门诊

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