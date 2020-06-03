直播预告：如何从容面对白内障？

眼睛是人们感知世界的窗户，可对于白内障患者而言，就像是明澈的窗户上蒙上一块布。白内障作为一种常见高发的致盲性眼病，一旦患上这种眼病，患者就会出现视物不清、甚至完全丧失视力等情况。目前，白内障发病率越来越高，许多老年人因此晚年生活质量大打折扣，如何采取正确的方法预防白内障？2020年6月6日（星期六）19:00-20:00，“人民好医生”客户端将邀请北京协和医院眼科主任医师张顺华进行视频直播，与您探讨结如何从容面对白内障。

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