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直播预告：如何从容面对白内障？

2020年06月03日09:52 来源：人民网-人民健康网

眼睛是人们感知世界的窗户，可对于白内障患者而言，就像是明澈的窗户上蒙上一块布。白内障作为一种常见高发的致盲性眼病，一旦患上这种眼病，患者就会出现视物不清、甚至完全丧失视力等情况。目前，白内障发病率越来越高，许多老年人因此晚年生活质量大打折扣，如何采取正确的方法预防白内障？2020年6月6日（星期六）19:00-20:00，“人民好医生”客户端将邀请北京协和医院眼科主任医师张顺华进行视频直播，与您探讨结如何从容面对白内障。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行观看。

直播在人民好医生App进行，可下载App观看，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端观看。

(责编：许晓华、李轶群)


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