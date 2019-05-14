我国是房颤大国，一项针对我国13个省市的流行病学调查显示，房颤患病率约为0.65%。随年龄增长该比率还会增加，80岁以上达到7.5%。有人预计，至2050年,中国60岁以上人群中至少将有520万男性和310万女性房颤患者。

房颤，心房颤动的简称，是临床最常见的心律失常之一，特点是心房丧失规则有序的电活动，代之以快速无序的颤动波，心房因此失去有效的收缩与舒张，泵血功能恶化或丧失，同时会导致心室极不规则的反应。通俗地说，如果把心脏比作一个房子，心脏壁上布满了电路，房颤就是最常见的电路紊乱现象。人的正常心跳是60~100次/分钟，当心跳变得过快、过慢或不规则时往往就是房颤。

房颤被认为是心源性中风的第一杀手，它会让脑卒中的风险增加5倍。此外，它还会使心力衰竭的风险增加3倍，心肌梗死风险增加2倍，痴呆风险增加2倍，死亡风险增加40％~90％，大大降低患者的生活质量。因此，人们应该提高对房颤的认识，尽早发现，尽早根治。

美国心脏协会总结了房颤的六个预警信号：1.胸口莫名的跳动感，时而持续时间长，时而短促。2.脉搏时有漏跳一拍，且时快时慢，极不规律。3.活动后会有加重感，且可能伴有气短气促。4.容易疲倦，体力大不如前。5.时有心慌、胸闷、气短、胸痛症状。6.有过头晕、昏厥等不适。要提醒的是，患者发病时表现出的症状各有差异，它与当时的心室率、心功能、伴随疾病、房颤持续时间以及感知症状的敏感性等多种因素有关。比如，永久性房颤患者的症状大多会随时间延长逐渐减弱甚至消失；部分房颤患者可无任何症状, 直到因为严重并发症如卒中、栓塞或心力衰竭入院时才被发现。

房颤的诊断依据包括病史和体格检查，需要至少一张单导心电图或动态心电图记录予以证实。体格检查发现心音强弱不等、心律绝对不齐、脉搏短绌常提示存在房颤。一旦确诊，可进行导管射频消融治疗。导管射频消融术是目前国内外较为认可的治疗房颤的方法。它是一种微创手术，通过插入导管，发放高频电磁波，使导致房颤的异常激动不能外传，并破坏病灶，从而达到根治房颤的目的。

当然，比发病后救治更重要的是防范。由于房颤与睡眠、情绪等因素密切相关，建议患者保证良好的睡眠、乐观的态度，同时戒烟戒酒、少喝咖啡和茶。一旦出现上述六大信号，切不可疏忽大意。▲