全民营养周-协和在行动公益活动举行

人民网北京5月13日电 （记者王君平）每年的5月第三周为“全民营养周”。5月13日，全民营养周-协和在行动大型公益活动在北京协和医院门诊大厅举行，活动由中国营养学会发起，北京协和医院临床营养科举办的。参与者通过专家咨询、体成分测试、燃脂运动和趣味问答四大板块，全方位获取合理膳食、食动平衡的科普新知。活动启动仪式由北京协和医院临床营养科于康教授和陈伟教授主持。

2019年全民营养周的主题为“合理膳食，天天蔬果，健康你我”,临床营养科副主任陈伟教授围绕年度主题，对2016版中国居民膳食指南进行解读，将健康合理的饮食模式科普给现场观众。活动现场搭建了形式丰富的全流程科普平台，四大板块设置合理、动静相宜，颇具沉浸式体验感和互动性。

“胖瘦数据大比拼”板块中，工作人员通过医用人体成分仪为受试者们测量体成分并出具测试报告。营养专家们为受试者现场解读测试报告、评估营养状况并给出个性化改善建议。受试者中不乏大量“超重”咨询者，他们在专家的指导下仔细研读体成分测试报告，并励志从中“瘦”益。

“营养蔬菜水果餐”环节根据“2016年新版中国居民平衡膳食宝塔”设置了有奖趣味问答题目，参与者们纷纷参与其中，不仅获取丰厚奖品，还在答题中习得新技能，并加深对合理膳食的理解。

主办方在“运动好心情，燃烧卡路里”板块中特邀运动医学专家李光医生带队跳操，面授并演示运动方法和技巧，活力十足的带教点燃了现场观众的互动热情，大家纷纷加入运动的行列。该板块还设置有椭圆机、跑步机等健身器材，供参与者现场体验。

在多学科专家义诊板块，陈伟、刘鹏举、李海龙、康军仁、李融融等专家为参与者们答疑解惑，提供定制化专业咨询。

整场活动形式丰富，环环相扣，体验良好，互动性强，获得参与者的广泛好评。热心群众连续多年参加营养周义诊活动，“能够在专业指导下监测体成分、科学减重、健康塑形，这个机会很宝贵，我是协和全民营养周活动的忠实粉丝，明年我还来！”