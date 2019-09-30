构建健康保障体系 保障职工身心健康

企业作为劳动用工主体，职工的健康是企业最大的财富，保障职工身心健康是企业重要的社会责任。近年来，航天信息股份有限公司通过构建职工健康保障体系，组织年度健康体检、举办一系列文体娱乐活动、开展健康知识讲座等形式，发动职工踊跃参加，在职工中形成了关注健康、倡导科学生活方式、注重体育锻炼、注重身心素质提高的良好氛围，提高了职工健康意识，培育了一支身心健康、精力充沛，适应企业高质量发展的职工队伍。

航天信息职工健康保障体系包括健康教育子体系、健康体检子体系、职业卫生子体系、爱国卫生子体系、心理健康子体系、健身锻炼子体系、绿色通道子体系、应急保障子体系和健康管理子体系等9个子体系，每个子体系对具体工作进行量化要求。通过体系化管理构建起全员职工的健康管理模式，帮助职工保持身心健康，提升工作效率。

为了营造健康生活氛围、倡导健康生活理念、传授健康生活方式，提高广大职工的健康意识和自我保健能力。航天信息定于每年9月的第四周为“职工健康促进周”，期间组织各类职工健康保障活动，主要内容包括健康巡诊、自救互救培训、全员文体活动、心理健康讲座和健康宣传活动。

经过多年的工作，航天信息职工健康保障体系建设工作，取得了一定成效。职工活动场所设施得到完善，职工健康意识普遍提高，养成体育锻炼习惯的职工比例逐年提高，职工医疗互助保障工作正稳步推进。

航天信息股份有限公司是由中国航天科工集团有限公司控股的IT行业高新技术国有上市公司，于2000年11月1日成立，2003年7月11日在A股市场成功挂牌上市（600271）。