甘肃兰州：高学历护士成医疗机构的“香饽饽”
12日是国际护士节。记者近日在甘肃兰州采访发现，伴随老百姓健康理念发生变化，各地多元化护理服务的需求不断增加，高学历护士在医疗机构变得“吃香”。
36岁的杨丽平是兰州大学第一医院特需外科护士长。过去的11年护理生涯中，杨丽平先攻读了本科护理专业，后考取兰州大学研究生，期待通过学历的“三级跳”，不断提高自身护理水平。
“护士不只会打针发药，除了重复机械的工作，我们还可以身怀学识，在执行医嘱过程中及时观察病情的细微变化，并结合临床实践发明护理专利，帮助患者更好地康复。”她说。
兰大一院护理部主任张彩云说，过去医疗机构的护士清一色是专科毕业，但近些年医疗技术更新换代，同时老年病人及疑难杂症患者增多，医疗行业对护理人才综合素质的要求越来越高，拥有研究生学历的护士在医院招聘中更具优势。
目前，兰大一院护士人数共1489人，其中本科毕业474人，大专以上学历护士占比98%。甘肃省卫生健康委员会统计，全省注册护士队伍中，研究生人数从2016年的21人增加至2018年的42人，占比逐年递增。
张彩云表示，高学历护士临床优势明显，他们具备较强的临床思辨能力和综合判断能力，能够将科研知识运用到临床实践中去。医院每年都有研究生学历护士发明护理专利，不少专利可以直接提高患者护理质量，有效帮助患者身体康复。
随着家庭医生签约的普及，如今护士的护理半径在增加，护理空间也在逐步拓展。护士不再留守病房，还会进入社区和家庭，普及“家庭护理”等理念。“未来护理人才需要逐步提升自身的专业水平，进一步向基础护理、养老护理转型，才能适应新时代下老百姓的健康需求。”张彩云说。（记者 梁军）
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