毛慧玲：智慧医院建设离不开医疗“救死扶伤”的本质

人民网北京5月11日电 （邓睿）11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。大庆龙南医院副院长毛慧玲在接受媒体专访时表示，智慧医院建设离不开医疗“救死扶伤”的本质。

大庆龙南医院副院长毛慧玲接受媒体专访

毛慧玲指出，医疗的本质是“救死扶伤”，智慧医院的建设也不应脱离这一本质。体现在以下几个维度，

首先是速度。信息化建设让生命的救治更有速度，智慧医院信息的互联互通能够实现诊疗信息的快速便捷，让信息多跑路，让患者少跑腿，医生也能够更有效率地救治患者。

其次是深度。医院通过信息化建设可以实现核心制度和重点监控指标的标化，让质控工作更深更实。

第三是难度。智慧医院建设能够实现多学科MDT线上线下的合作诊疗模式，提高综合救治诊疗水平，让急难危重症的救治更有效果。

最后是温度。毛慧玲介绍了一个案例，当时大庆龙南医院接诊一位重度复合伤患者，出现失血性休克急需大量输血，为了保证一万多毫升血液的温度，参与抢救的孕妇护士用自己的体温来温暖血液，病人最后抢救成功。

“无论是速度、深度、难度还是温度，智慧医院建设的背后体现的都是大医精诚，大爱无疆的医疗本质。”毛慧玲总结道。