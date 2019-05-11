杜元太：智慧医院建设要重视大数据
人民网北京5月11日电 (邓睿)11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。北京医院副院长杜元太接受了媒体的专访，就智慧医院建设谈了自己的看法。
北京医院副院长杜元太接受媒体专访
杜元太表示，目前北京医院正在积极加快信息化建设，例如建成互联网医院，开展线上问诊，患者可以在手机上向医生提出问题，24小时内医生都可以解答。另外，基层医院也可以通过互联网医院的医联体协作平台向北京医院的专家咨询医疗难题。
在谈到智慧医院建设和智能技术应用时，杜元太表示，智慧医院的特征主要表现在全面互联互通、全面智能感知、全面智能决策和全面智能应用，而智能化的关键则在于大数据平台上的人工智能技术开发与应用。他表示，北京医院将积极推进相关工作，加快智慧医院建设。
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