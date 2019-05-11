孙颖：人工智能应用医疗领域助力基层医院诊疗水平提升

人民网北京5月11日电（记者 孙博洋） 11日，由国家卫生健康委员会医政医管局支持，人民网和江西省卫生健康委员会主办，人民网·人民健康、南昌大学第一附属医院承办的2019全国智慧医院建设与发展大会暨“进一步改善医疗服务行动计划”工作推进会在江西南昌召开。中山大学附属肿瘤医院副院长孙颖在接受媒体专访时表示，当前阶段的人工智能技术在医疗领域应用，能够减轻医生的重复性工作，并且能够使基层医院的诊疗水平得到提升。

中山大学附属肿瘤医院副院长孙颖接受媒体专访

孙颖表示，从国务院到卫健委都在鼓励医疗机构利用互联网信息技术拓展和提升医疗服务，中山大学附属肿瘤医院也深入贯彻落实和推进了相关工作。通过互联网信息技术的应用，现在医院预约、挂号、缴费的方便程度得到了提升，为智慧医院的建设做好了铺垫，而现在医院的整体建设，也把相关工作往线上做，减轻线下压力。

孙颖举例说道，过去病人的检查系统都是独立的，取检查报告可能要跑十几个科室，十分麻烦。医院进行改造，将检查系统都能集成上网，并设立了一台自助打印机，可以自助打印检查结果，这提升了病患的就诊体验，虽然表面看是一台机器实现了这一改变，但是背后付出的是大量的时间和精力，以及旧的不能上网的设备的汰换。

在谈到大数据、人工智能等新技术应用到医疗服务方面时，孙颖表示，中国的医院反而是有比较有利的条件来实施，因为中国医院积累的病例数据足够庞大和复杂，足够的数据也是实践大数据、人工智能等新技术不可缺少的一个环节。

孙颖认为，当前的人工智能技术，能够大大减轻医生的工作量，而中国的病患诊疗体验差的原因之一就是病患太多，医生太忙，通过人工智能技术的进入和辅助，对提升医疗服务的体验是有帮助的。

孙颖介绍到，中山大学附属肿瘤医院目前使用的消化道的内境AI诊断，诊断准确性可以达到95%，准确性高于一般的医生。孙颖表示，通过人工智能的应用，不仅能够把一些医生从繁重的重复性工作中解放出来，还能够使得一些没有那么多诊疗经验的基层医院的诊疗水平得到提升。