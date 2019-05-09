全国注册护士已超400万 加强老年护理发展

5月8日，国家卫生健康委就我国护理事业发展的相关情况举行新闻发布会。发布会通报，2018年年底，全国注册护士总数超过400万人，占卫生专业技术人员的近50%，每千人口护士数达到3人。具有大专以上学历的护士近70%，护士专业素质和专科护理服务能力不断提高。

据悉，截至2018年年底，我国护理院（站）近800余个，康复医院800余个。老年护理从业人员队伍壮大，医疗护理员培训制度正在建立，老年护理服务逐渐由机构内延伸至社区和家庭。另外，优质护理服务全覆盖，护理工作更加贴近患者、贴近临床、贴近社会。随着大数据、互联网、信息化技术等与护理领域的深度融合，智慧护理、“互联网+护理服务”等新型服务模式不断创新，精准对接群众多样化、差异化健康需求。

国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉表示，下一步将大力加强护士队伍建设，以岗位需求为导向，加强护士培训培养，拓宽护士职业发展路径。开展“互联网+护理服务”试点工作，规范引导“互联网+护理服务”健康发展，加大对护理行业的宣传力度，充分宣传护理工作的发展历程、重大成就和宝贵经验，弘扬护理正能量，让公众理解护理、尊重护士，在全社会营造有利于护理事业和护理产业发展的良好氛围。

焦雅辉还指出，下一步将印发加强老年护理发展以及加强老年长期护理需求评估和规范服务的指导性文件，进一步加快发展老年长期护理和老年照护，重点增加失能老年人的护理服务供给，提高老年人群幸福感、获得感。另外，印发加强医疗护理员培训和管理的文件，增加老年护理服务人员数量，提升医疗护理员职业技能，扩大社会就业。4400万名失能、半失能老人是重点照护对象，为科学进行评估，即将出台相对综合、全面的分级评估和照护标准，同时兼顾医疗护理需求和心理照护需求。标准出台后可以更加精准地解决“照顾谁”的问题。同时，分级评估标准也与筹资机制、报销政策做了很好的衔接。（首席记者姚常房 记者杨真宇）