“心健康”公益行动计划走进河南鄢陵

4月20日，“心健康”公益活动计划暨“溶·会贯通”STEMI规范化院前溶栓全国巡讲鄢陵站活动在河南省许昌市鄢陵县正式启动。

（图为活动现场）

本次会议宗旨是进一步把培训下沉到基层医院，让基层掌握规范的心肌梗死诊疗知识，使ST段抬高型急型心肌梗规范化溶栓治疗在基层推广落地，从而不断提升基层医疗救治能力。

会议中，鄢陵县下属全部乡镇卫生院成为“鄢陵县急性心肌梗死救治项目基层区域救治网络合作单位”，鄢陵县卫健委领导、许昌市中心医院专家等嘉宾给卫生院进行授牌。

（图为授牌现场）

专题培训环节中，许昌市中心医院心内科郭明栓主任就《急性ST段抬高型心肌梗死合理救治》进行了解读，许昌市中心医院胸痛中心医疗总监吴帆主任就《胸痛中心区域协同救治体系建设》进行了专题讲座。

会议中，专家们针对溶栓治疗的并发症、适应症和禁忌症以及如何建立高效的救治网络等内容做了详尽讲解，并现场答疑，以尽快开通梗死相关血管的治疗原则为核心，诠释了“时间就是心肌、时间就是生命”的救治理念。让前来参会的医学同道对胸痛中心建设有了更加深刻的领会，并推动了鄢陵县人民医院胸痛中心建设和认证工作的进一步开展。

“心健康公益行动计划”自2018年10月27日正式启动，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识，助力优化整合医疗资源，完善区域网络诊疗体系，助力分级诊疗，计划三年时间在全国培训医生10.5万人，影响公众教育6500万人次。

目前，“心健康公益行动计划”先后启动6个省、16个地级市、13个县、89个乡镇，直接参加活动的各级医院医生超过6000人以上。