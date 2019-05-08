你备的“救命药”这样用才对

我们经常在朋友圈看到类似这样的“温馨提醒”：出现胸痛怎么办？疑似心梗怎么办？医生支招，赶紧吃这些药……

看得多了，很多人就以为自己有了护身符，在家里备了不少有急救功效的药。但这些药的用处是否完全一样，它们又应该在什么情况下吃，人们可能并不清楚。在医生看来，救命药吃错了是会要命的！

有不少患者向我咨询硝酸甘油、复方丹参滴丸、速效救心丸、阿司匹林这几种药的急救使用方法。今天就和大家聊聊它们的适应症和禁忌症，顺便辟谣几种错误的胸痛急救方法。

1 硝酸甘油不是万能药

硝酸甘油是传统的治疗心脏绞痛的药物，现在有很多心绞痛患者会随身携带，以便心脏病发作时及时应对。

硝酸甘油的作用在于可以扩张血管，尤其是以扩张静脉血管为主。它通过扩张外周的静脉来减少回心血量，从而减轻心脏负担，缓解心绞痛或心力衰竭的症状。所以，硝酸甘油在临床上可以用于预防或治疗心绞痛，同时也可用于治疗充血性心力衰竭。

针对不同病症的使用方法有所不同。其中，用于心绞痛需要舌下含服半片至一片（一片指0.5毫克），每5分钟可重复给一片。这样的重复给药应持续到什么时候呢？如果15分钟内用了3片硝酸甘油，疼痛仍然持续存在，应立即就医。

不过，由于硝酸甘油具有舒张血管的作用，有的人服药后可能会出现面部潮红、头痛，血压降低、晕厥等反应。因此，有以下症状的人群应该禁用硝酸甘油：对硝酸甘油过敏；心梗早期血压低、心率快；青光眼；颅内压增高；严重贫血。

另外，硝酸甘油不是万能药，它只对心绞痛有作用，对其它类型的心脏疼痛不起作用。

2 复方丹参滴丸不建议长期服

如果出现心脏疼痛，但自己不能确定是绞痛还是其他疼痛时，应该吃什么药应急呢？这种情况我们建议含服丹参滴丸。

我们常用的是复方丹参滴丸，其成分是丹参、三七、冰片。药品说明书上是这样描述的：活血化瘀、理气止痛，用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述症候者。从成分来看，丹参、三七有活血化瘀、理气的作用，冰片不仅能止痛，还有利于药效发挥。

复方丹参滴丸是一个中成药，一般在出现心前区不适、胸闷、憋气时舌下含服10粒。但要注意，由于复方丹参滴丸中含有冰片，冰片属于苦寒性质的中药，服用尤其长期服用后可能会损伤脾胃，比如出现腹痛、腹泻等胃肠道不适症状。有许多老年冠心病患者，中医认为属于虚症，对于气虚血淤这一类冠心病患者，长期服用像冰片这样的通窍行气药并不合适。

所以除了紧急情况外，在服用复方丹参滴丸之前，最好先由中医大夫辨明证型，不建议自行购买服用，更不建议老年人长期服用。

3 速效救心丸并非起效最“快”

说到复方丹参滴丸，就不得不提到速效救心丸。我们在临床中发现，将这两种药合用的患者非常多，但其实完全没有必要。

速效救心丸的成分很简单，就两味药——川芎和冰片。川芎具有活血行气、止痛的作用。冰片前面说过，是一味苦寒的中药，可止痛及利于药效发挥。速效救心丸的药品说明书上是这样描述的：行气活血，祛瘀止痛，增加冠脉血流量，缓解心绞痛，用于气滞血瘀型冠心病、心绞痛。一般情况下，患者一天服用3次，一次4-6粒，服用方法为含服；急性发作时，可一次舌下含服10-15粒。

速效救心丸和复方丹参滴丸，都可用于治疗气滞血瘀型冠心病，由于它们的成分中都含有冰片，所以不建议两个药长期足量联合使用。尤其是对于气虚血淤的人，以及未辨明中医证型者应禁止联用。

请注意：虽然速效救心丸和硝酸甘油一样都可用于心绞痛，但起效最快的并不是大家通过字面意思去理解的速效救心丸，而是硝酸甘油。

4 有出血倾向者不可用阿司匹林

阿司匹林作为一个具有悠久历史的药物，在临床应用已久。它主要是通过抑制血液中血小板的聚集，也就是避免让血小板“牵手”而预防血栓形成。

目前临床上常将阿司匹林用于心脑血管疾病的二级预防，即早发现、早诊断、早治疗。也就是说，有明确的冠心病、缺血性卒中或者短暂性脑缺血发作、外周动脉粥样硬化性疾病的患者，经过评估以后可以长期服阿司匹林。服用方法为一天1次，一次100毫克，至少在餐前半小时空腹服用。另外还有一部分人经评估年龄、血压、血糖、血脂、体重指数等因素后，若发生心脑血管的风险较高，也应长期服用。

那当发生心脏病急症时，我们能吃阿司匹林吗？在患者胸痛症状持续半个小时仍不缓解，且怀疑心肌梗死时可嚼服300毫克阿司匹林。例如，盒装的拜阿司匹林嚼3片，瓶装25毫克/片的嚼服12片。但阿司匹林是有禁忌症的，有出血倾向的患者就不可以使用，如消化道出血、动脉夹层等。

因此，如果患者症状疑似心肌梗死，我们建议立即呼叫急救车，争取以最快时间赶到医院诊治，避免因自行用药或长时间多次自行评估症状而延误治疗。

总体来看，硝酸甘油、复方丹参滴丸、速效救心丸和阿司匹林都可以用于冠心病急症。从起效快慢来看，最快的是硝酸甘油，其次为硝酸异山梨酯片（消心痛），最后是速效救心丸和复方丹参滴丸。

胸痛无小事，正确认识急救药的用法，并竭尽所能配合好急救人员的救援，便有希望避免悲剧的发生。

急救建议

心脏病突发且疼痛剧烈，不分年纪大小，请一定要记住下面的急救提醒：

患者既往有心绞痛病史，在血压、心率正常，无青光眼未饮酒的情况下，应立即舌下含服硝酸甘油；

患者胸痛超过半个小时，服硝酸甘油后症状没有缓解，且既往没有消化道溃疡和出血倾向者，可以再嚼服300毫克阿司匹林，同时可辅助应用复方丹参滴丸或者速效救心丸；

患者昏迷，不可口服药物治疗，以免误吸。

以上三种情况，患者都不可用力活动，应平躺或半卧，头偏向一侧。我们建议发现症状后及时拨打急救电话，静候救援，由专业医生来应对心梗、动脉夹层、气胸、肺栓塞等凶险情况。

医师辟谣

通过上面的介绍，大家对正确使用急救药有了一定的认识，但网上仍在传播一些错误的胸痛急救操作方法，我们需要以正视听。

谣言一：心脏不适时按压胳肢窝

这个方法曾被大肆宣传，提出者称其为最简单的急救方法，具体为：当心脏出现不舒服，或者看有人倒地，“按压胳肢窝能救命”，这样能让血流加速，加速回心血，从而冲开被堵塞的心脏血管，达到“救人”的目的。

这种方法大家千万不要信也不要去尝试，按压胳肢窝毫无用处。出现心脏不舒服或者突发胸痛时，切记不可用力活动，这时应该保持平静的状态，并拨打急救电话。有的患者发病的诱因是情绪悸动或劳动，在平静休息之后能够得到缓解。我们施以援手时，不要随意搬动患者，减少其心肌耗氧量。若是呼吸困难、无法平卧的患者，帮助他选取半卧位或坐位；如发生血压下降或休克，应取平卧位，保持患者处在舒适体位、做好保暖，这样可以缓解其不适感。

谣言二：足底放血急救脑溢血

曾有一篇“脑溢血救命绝招”的文章广为传播，里面说的是脑溢血患者发病4小时内，用针在患者足底刺出黑血，就可以将脑溢血的后遗症降到最低，这个做法是错误的。

脑出血最常见的原因是高血压和血管动脉瘤破裂，血管已经破裂，血已经到了颅脑内，需要及时制止出血和防止脑水肿，扎一下足底是起不到“放血”作用的。

遇到疑似脑出血病人时，我们应第一时间拨打急救电话；让患者侧面卧位，防止呕吐物导致窒息；不要随意翻动病人。

谣言三：拍胳膊肘治疗心脏病

心脏病是因为供应心脏血液的血管出现了狭窄，甚至阻塞，拍胳膊肘不仅不能解除狭窄和阻塞，疼痛还会加速本已生病的心脏的跳动，加重病情，危及生命。

正确的应对方法是让患者坐位或者卧位休息，并拨打急救电话。

谣言四：心脏病发作应做胸外按压

心脏病包括很多种类，出现心源性猝死或心脏骤停，也就是心脏不能正常收缩导致患者意识丧失时，才需要做心肺复苏。当患者心脏没有骤停，还能够正常收缩与射血时，做心肺复苏反而会影响心脏正常的收缩与射血，是有害健康的。

心肺复苏在患者“无反应”“无呼吸”时可以做。拍打患者并大声呼唤，患者没有痛苦、眨眼、皱眉、呻吟等反应为“无反应”；胸部无起伏5-10秒为无呼吸。当患者“无反应”“无呼吸”同时具备，即可判断为心脏骤停，应开始心肺复苏。按压位置：两乳头连线中点处（胸骨中下段）。深度：5-6厘米（约身份证的宽度）。频率：100-120次/分钟，每30次按压口对口吹气2次，一直反复直到急救人员到来。

（作者：北京市密云区医院急诊科医师）