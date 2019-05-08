有些痣，乱抠容易癌变

每个人身上或多或少都会有一些痣。绝大多数的痣能与人和平相处，长年相安无事，但也有一些痣，可能会突然恶变。

色素痣在医学上称作痣细胞或黑素细胞痣，是表皮、真皮内黑素细胞增多的表现。人们平时常见的黑痣、褐痣、黄痣等，都是色素痣。色素痣经过外伤、反复摩擦，或者长时间暴晒等因素，存在癌变的可能。

与其他的皮肤癌相比，黑色素瘤是比较“恶”的一种，病情发展快、容易转移，死亡率较高。如果能在早期发现，通过正规治疗，黑色素瘤的5年生存率可达90%以上，如若是晚期，预后就非常差，不到10%。

大多数色素痣增生缓慢，或持续多年无变化。除影响外观外，对身体健康没有任何影响，一般不需要治疗，但有些色素痣则要特别重视。首先是直径4毫米或6毫米以上的痣，如果被随意抓挖，发生恶性黑色素瘤的几率就会升高；其次是长在特殊部位的痣，位于鼻腔、口腔黏膜、手掌、足底、脚跟、肛门、生殖器等部位的色素痣，由于经常摩擦，容易发生恶变，生长在头部、颈部的，因长期阳光暴晒，病变风险也会增大。

如果这些部位的痣面积或体积突然增大，或近期突然颜色变深、变黑，比如褐色突然变黑或变蓝；痣突然出血破溃；黑痣四周出现新的小黑点，就应尽早到医院诊治。▲