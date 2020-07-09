如何分辨痣的好坏？ 医生告诉你5个重点

很多人苦恼脸上的痣太明显，要不要找家医院祛掉呢？浙江省嘉善县第一人民医院皮肤科主任医师朱敏刚对这个问题进行了解答。

其实，痣又叫痣细胞痣，每个人的身上多多少少都会有几颗或几十颗痣，有些是先天性的，更多则是后天逐渐长出来的。

有人担心，自己脸上痣颜色太深，会不会发生恶变？事实上，恶性黑色素瘤多见于西方人，而且由色素痣转化成癌的概率非常低。但痣如果受到强烈刺激，或者长期受到慢性摩擦，就可能会出现异常，开始增殖，甚至通过血液、淋巴扩散到全身，最终变成恶性黑色素瘤。

那么，我们应该怎么辨别痣的好坏呢？一般高出皮肤的丘疹性的痣多为皮内痣，不太会恶变；不隆起的痣往往是交界痣，如果长在手掌、脚底等易摩擦部位，则要注意观察；30岁后新长的痣，如果颜色比较复杂、边缘不规则甚至有毛刺、形态不对称、直径大于6毫米，近期颜色或形状发生变化，那么需要警惕；如果已经存在多年的痣出现明显不对称，边界不规整，颜色不均匀、或者呈偏蓝黑色，痣在短期迅速变大直径超过6毫米，痣出现发痒、破溃、出血以及不易愈合时，则需要高度警惕找专科医生确诊；如果激光多次（大于3次）点痣后仍然复发，可能存在恶变的风险。此时，应该注意千万不可再做激光点痣，如果已经产生黑色素瘤，激光点痣更会导致癌细胞扩散。

那日常生活中，我们应该如何预防黑色素瘤？首先要做好防晒。紫外线是导致黑色素瘤的重要原因，因此夏日出门记得撑伞，搭配使用防晒霜，戴防晒帽等进行防护。其次不要过度接触自己的痣。不抠、不搓、不刺激，随时观察，发现有变化及时去医院就诊。最后，不要随意点痣。激光点痣、药水点痣都有可能激发黑色素细胞恶变。（来源：科普中国）