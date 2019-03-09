业界专家为实现全民健康管理出谋划策 助力“健康中国”梦

人民网北京3月8日电（董童）8日，3月8日，由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛在北京举行。在人民健康联合中国健康管理协会举办的“实施全民健康管理 建设全民健康中国”专场论坛上，与会嘉宾认为，实施全民健康管理，应“分人施策”，进一步完善我国基层医疗机构慢病管理体系建设，关注贫困地区医务工作者的培养并提高待遇，为人民提供全方位服务。“健康中国人”系列圆桌论坛已经连续举办四届，本次论坛由趣头条提供推广支持。

中国健康管理协会会长郭渝成,十二届全国政协社会和法制委员会副主任、全国总工会原副主席张世平,全国政协委员、中国中医科学院广安门医院党委书记、院长王阶，北京中医医院院长、党委副书记刘清泉，中国中医科学院首席研究员、著名中西医结合心脏病专家史大卓， 全国政协委员、中国医师协会骨科医师分会会长王岩，中华医学会健康管理学分会主任委员曾强，北京大学临床研究所常务副所长、中国非公立医疗机构协会慢性病管理分会会长武阳丰，中关村新智源健康管理研究院院长、中华医学会健康管理分会前任主任委员武留信，首都医科大学附属北京安贞医院高血压科创科主任、贵州省高血压诊疗中心主任余振球，爱康集团医疗管理副总经理张小晋参加本场论坛。

全民健康管理应“分人施策” 倡导健康生活方式

全国政协委员、中国中医科学院广安门医院党委书记、院长王阶表示，全民健康管理的概念路径要理清理顺，针对不同人群应该有不同的健康管理模式并分类使用适宜的技术。所谓全民健康管理应该是基本健康管理，要具备普遍性、普惠性，包括将普通市民、农民都可以纳入其中，而不是仅仅供给少数人群的高级优质健康管理。不同人群对健康管理的需求不尽相同，所以要根据具体情况、具体需求分类分层。他还指出，中医在全民健康管理里能起大作用，这是基于中医前期的养生保健和治未病的理念。一方面，通过中医养生和中医技术可少得病、不得病、晚得病，另一方面，通过养生可身心愉悦，达到健康管理的目的，这也是中国人的传统智慧。

北京中医医院院长、党委副书记刘清泉表示，应将健康管理作为一种生活方式，并融合中西医，进一步推广和宣传中医的健康理念，倡导健康的生活方式。“中医的最大的优势是既有健康理念又有治病方法，关注于基层的中医医生的培训，中医能力的培训，把中医的理念融入到每一个人的生活当中去，能够拿出一些非常琅琅上口的像《三字经》这类的东西让大家去背，在背的过程去中体验，这样我们的健康才能做得更好。”刘清泉说。

刘清泉还提出，通过健康媒体的对于健康的普及，提高群众的健康观念，能够有效的降低门诊率，将健康预防做得更好，也可以增加一些强制管理措施，约束不健康的食品和行为。

发挥社区医生作用 提高医务工作者待遇

北京大学临床研究所常务副所长、中国非公立医疗机构协会慢性病管理分会会长武阳丰指出，要通过待遇激励，发挥社区医生对基层群体性健康管理的积极作用。他认为，医疗跟健康管理不应该割裂，首先应该发现哪些个体必须得管，包括适合用健康管理理念管的慢病群体，得有这个能力去检出和发现患者和高危个体。这是采取个体措施去管理的重点对象。然后，发现这些人之后，应该有能力去提供规范化的管理。包括健康生活方式的指导、药物干预、心理关注。

武阳丰还表示，作为社区医生，不应该是像大医院的医生坐堂行医，坐在医院里等着患者，一定要通过政策激励，让他们愿意走出去，把社区里高危个体管起来，把社区的群体性健康管理措施落实倡导起来，应该能发挥很好的作用。

全国政协委员、中国医师协会骨科医师分会会长王岩认为，应更多关注贫困地区医务工作者的培养，提高他们的业务水平和待遇。

在谈到医疗资源下沉时，王岩表示，很多县医院硬件虽然升级，但医生水平还存在很大差距，有了好的医疗设备条件，但是医生诊断错了，治疗方案也就错了，归根结底还是人的问题，需要更优秀的医疗人才的“下沉”。应在提高乡村医生尤其是贫困地区医务工作者的待遇的同时，还要对他们进行培训提升他们的业务水平，这些工作都需要人来做。同时，还要定向为老少边穷地区培养医疗人才，并保证他们成才后能够回到当地工作。

结合需求提供全方位服务 构建健康管理服务体系

中关村新智源健康管理研究院院长、中华医学会健康管理分会前任主任委员武留信表示，实现全民健康管理应在突出全人群参与、全域覆盖、全程跟踪、全生命周期管理和全方位的同时，构建中国特色的健康管理服务体系。

“医联体和分级诊疗是我国医改的重要成果，应基于城市医联体，县域医共体及专科联盟和远程医疗‘互联网+’，开展进程管理，也就是预防前移、服务的中心要下移，并在这种体系上构建全民健康管理的服务体系。”武留信说.

武留信还提出，倡导全民健康中国健康行动，应让老百姓记住健康电话号码“12080536025”：理想的收缩压120，最好的舒张压是80；每周有氧运动5次，每次不少于30分钟；盐每天摄入6克；0吸烟；把体重指数控制在25。

中华医学会健康管理学分会主任委员曾强表示，完善民众健康政策，为人民群众提供全方位、全周期服务，应结合不同人群需求发展中国特色健康管理服务。

曾强表示，由于多种原因，目前我国提供健康管理服务比较困难，在健康管理方面缺乏成熟的模式和适合的方法。可先在一部分能够接受有偿服务的人群中，建立慢性病筛查和管理方法。他认为，对于广大基层贫困地区，既要发挥政府职能，还要借助保险产业的优势，把健康管理和医改结合。从不同模式上细分为相对贫困地区、普通大众和中高收入人群，同时进行健康管理。政府要利用自身职能进行宏观把控，保险公司积极参与其中，从基本的体检管理到商业保险进行结合，各司其职。

推进全民健康管理应发挥政府主体作用

中国中医科学院首席研究员、著名中西医结合心脏病专家史大卓提出，政府部门应当在健康管理过程中发挥主体作用。尤其是在基层、社区、边远地区。把慢病管理，慢病影响因素进行控制的效果作为政绩考核的指标。

“在慢病管理当中应该发挥中医特色、中医优势。”史大卓称，首先，中医对健康管理是融入文化当中的。比如中庸之道、和合之道、平衡之道，这是我们中医的文化，也是我国传统文化核心的要素，对健康都是非常重要的。然后是一些适宜的中医技术。包括针灸、拔罐、按摩、气功、五禽戏等等技术。在解决一些简单的问题上，有它独特的优势。一些技术甚至对解决疾病的痛苦是很关键的，是非常重要的。我们应该把这些技术推广到基层，落地扎根。再有，中药是可以治病的，而且在治病当中有确切疗效。我们应当有中医自信，有对中医疗效的自信，才能推广下去，科学使用。

健康管理慢病防治是重点 女性应关注“两癌”筛查

首都医科大学附属北京安贞医院高血压科创科主任、贵州省高血压诊疗中心主任余振球表示，落实全民健康，进一步完善我国基层医疗机构慢病管理体系建设，慢病防治是重点任务。

余振球表示，目前我国在慢病管理方面存在很多不足，以高血压为例，在治疗中的控制率比较低，要真正做好慢病管理，培养慢病治疗方面的人才是关键。另外在医院人才培养上，应重点加强联盟管理，促进医院间的交流和学习。同时，建立推广分级诊疗制度，根据不同地域的高发疾病，因地制宜的进行医疗人才的重点培养。加强健康社区的建设，进一步推动分级诊疗制度的实施。

爱康集团医疗管理副总经理张小晋表示，在“三·八”妇女节之际，更应该关心妇女健康，提高所有女性的自我健康意识。

“女性的健康管理我个人觉得‘两癌’是最重要，最需要关注的，‘两癌’筛查，一个是乳腺癌，一个是宫颈癌，确实应该提到议事日程上来。早发现才能早干预，才能早治疗。”张小晋认为，早发现还是应该定期体检，在健康管理分层做的好的话，不同人群选择不同的体检方式，女性在“两癌”的控制率上就能够有所提高。

实施全民健康管理 要发力“六方面” 做好“六件事”

十二届全国政协社会和法制委员会副主任、全国总工会原副主席张世平在提出，推动健康管理行业发展，需要在六个方面发力。一是应该把倡导和推行健康科学生活新方式摆上更加突出的位置；二是要尽快构建贴近百姓，覆盖全民与医疗体系形成互补的健康服务管理体系；三是要推动医疗卫生部门“关口前移”，切实担负起预防指导慢病干预和愈后康复的主体责任;四是要政府要更加重视抢救“古方古法”，重拾中医名家，发挥传统医学在治未病和防慢病的独特作用;五是要尽快完善推进全民健康的政策体系和社会保障体系; 六是要加大对健康方面的技术、新产品扶持力度，促进健康产业快速提升有序发展。

中国健康管理协会会长郭渝成指出，中国健康管理协会为实现全民健康管理做了六件事。

一是呼吁全媒体动用一切宣传力量对健康知识，健康教育进行宣传报道，让老百姓通过宣传教育提升健康管理知识；二是由政府主导，加强全民健康管理的法规建设，出台健康管理政策保障体系建设；三是全民健康管理须标准化、科学化、规范化；四是建立健康管理院，转变人的思想；五是注重健康人才培养。针对健康管理师稀缺问题，教育部已在69所院校开展健康管理学科，西华大学开设健康管理学院并招收了110个健康管理系本科生；六是希望人人参与全民健康管理，从我做起，从今天做起。“如果在实际中，我国在体制、机制、法律法规、宣传教育等方面逐步到位，全民健康管理就能落地。下一步，全民健康管理要注重与信息化、智能化相结合。因为通过健康扶贫、智能化健康扶贫体会到，智能化对健康管理可以发挥非常重要的作用。”郭渝成说。