武留信：加快构建全民健康服务体系 推进健康主流化

中关村新智源健康管理研究院院长、中华医学会健康管理分会前任主任委员 武留信

人民网北京3月8日电（董童）3月8日，由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛在北京举行。在人民网·人民健康联合中国健康管理协会举办的“实施全民健康管理 建设全民健康中国”专场论坛上，中关村新智源健康管理研究院院长、中华医学会健康管理分会前任主任委员武留信表示，全民健康管理应突出全人群参与、全域覆盖、全程跟踪、全生命周期管理、全方位服务，加快构建中国特色全民健康管理服务体系，推进全民健康主流化。

武留信认为，实现全民健康管理应突出“五个全”：即全人群参与、全域覆盖、全程跟踪、全生命周期管理，全方位服务。因为健康不仅是没有疾病，还包括生理健康，心理及精神健康，社会适应良好，生活方式及环境健康等多维度的全面健康。他表示，据了解2018年全国就医诊疗达到84.2亿人次。如果不加强疾病预防，开展全民健康管理，几年后全国诊疗人次将突破100亿人次。

武留信表示，实现全民健康管理，要加强构建中国特色的全民健康管理服务体系。现在的健康管理或者慢病健康管理基本上停留在健康体检上，"只检不管"，健康管理与促进服务基本呈碎片化供给，很难进入医疗卫生主流。我国医改的两个重要成果是医联体和分级诊疗制度的建立，要构建基于医联体和分级诊疗制度的全民分级健康管理服务体系，包括城市的医联体健康管理服务体系、县域医共体健康管理服务体系、专科联盟健康管理服务体系和远程医疗及“互联网+”健康管理服务体系，落实疾病"预防前移"和健康服务"重心下移"的方针，真正实现以"疾病为中心"向"以人的健康为中心"转变。在分级健康管理服务体系构建中，要突出中医"治未病"健康管理服务和老年居家智慧健康管理服务等中国特色，同时全民健康管理服务体系构建还应包括健康管理非医学服务，要建立健康管理非医学服务评价体系与认证认可标准，如对膳食营养补充剂、保健食品及用品等非医学服务产品进行第三方评价认证，让百姓用上安全优质放心的健康服务产品。

武留信说：“要实施全民健康管理和实现全民健康中国，一定要推进全民健康主流化，包括健康生活及健康生活方式主流化，健康科普教育和健康自我管理主流化，健康管理及慢病健康管理主流化，健康保险与健康养老主流化等。我想借助主流媒体呼吁，中国应加快推进健康主流化，加快构建中国特色健康管理服务体系，才能实现‘健康中国’梦。”