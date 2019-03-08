王阶委员：全民健康管理应针对不同人群“分人施策”

全国政协委员、中国中医科学院广安门医院党委书记、院长 王阶

人民网北京3月8日电（记者孙博洋）3月8日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在人民网·人民健康联合中国健康管理协会举办的“实施全面健康管理·建设全民健康中国”专场论坛上，全国政协委员、中国中医科学院广安门医院院长王阶在发言时表示，全民健康管理的概念路径要理清理顺，针对不同人群应该有不同的健康管理模式并分类使用适宜的技术。

首先，全民健康管理包括基本健康管理、全程健康管理、高效健康管理和优质健康管理等，它的路径和概念要理清理顺，所谓全民健康管理应该是基本健康管理，要具备普遍性、普惠性。全民健康管理应是全面的系统的可持续的具备国家健康战略层面的健康管理，而不仅仅是提供给少数人群的高级优质健康管理。开展全民健康管理，需在明确全民健康管理的概念后，再制定具体的路径去实现目标。

其次，要用分类管理和适宜的方式来实施全民健康管理。不同人群对健康管理的需求是不尽相同的，所以要根据不同人群的具体情况、具体需求，采用适宜的技术，确保做到全方位的健康管理。

在谈到中医在全民健康管理中能起到的作用时，王阶表示，中医在全民健康管理中能发挥大作用，这是基于中医前期的养生保健和治未病理论方法及适合技术。一方面，通过中医养生和中医技术实现少得病、不得病、晚得病，发挥中医在健康管理中的作用。另一方面，通过养生达到身心愉悦，也是一种具有传统智慧的健康管理方式。我们可以用很多方式去实现健康管理，例如广播体操、群体锻炼等，关键是寻找一种具有普适性的健康管理方式。利用药食两用中药进行食疗养生防治和针对亚健康的中医调治，进行健康管理也是中医有效的传统方法，值得探讨。

最后，王阶总结说，应针对不同人群做系统的、全程的健康管理，并对健康管理进行分类分层，通过规范实用的健康管理模式，才能达到我们健康管理的目的。