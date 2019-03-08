曾强：完善民众健康政策 结合需求为人民群众提供全方位服务
中华医学会健康管理学分会主任委员曾强
人民网北京3月8日电（周璨晨）3月8日，由人民网·人民健康主办的"健康中国人"系列圆桌论坛在京举行。在人民健康联合中国健康管理协会举办的“实施全民健康管理 建设全民健康中国”专场论坛上，中华医学会健康管理学分会主任委员曾强表示，要考虑我国健康管理服务现状，发挥保险产业优势，发展出多方位的中国特色健康管理服务。
曾强认为，我幅员辽阔，经济发展不平衡，不同人群差异大，提供健康管理服务比较困难。目前我国在健康管理方面缺乏成熟的模式和适合的方法，可先在部分能接受这种有偿服务的人群中，将慢性病筛查和管理方法建立起来。对于基层贫困地区，要发挥政府职能，将民众健康，改善民生加入到政绩考核的标准中。
曾强表示，要借助保险产业的优势，把健康管理和医改结合起来。从不同模式上分为相对贫困地区、普通大众和中高收入的人群，同时进行健康管理。政府利用自身职能进行宏观把控，让保险公司参与其中，将体检管理与商业保险结合，各司其职。
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