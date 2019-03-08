肺癌成癌中第一杀手！张伯礼：40岁以上人群体检要做肺部CT

全球癌症负担估计结果显示，中国恶性肿瘤新发病例和死亡病例已分别占全球23.7%和30.2%。中国工程院院士、中国中医科学院名誉院长张伯礼认为，一方面应多措并举，应加强癌症的早防早控；另一方面，通过一些科学的方法，加大医疗资金投入，也是必要之举。

40岁以上人群体检应增加肺部CT

在全球185个国家或地区中，中国的恶性肿瘤发病、死亡位居中等偏上水平，世界卫生组织数据统计表明，40%以上的癌症是可以预防的。然而目前，我国癌症5年生存率仍低于欧美、日本等地区。以肺癌为例，在美国，由于早期筛查的开展，早期肺癌5年生存率已达到70%到90%。而我国有近70%的肺癌患者初诊时已是中晚期，失去了最佳治疗时机。肺癌晚期患者五年生存率不足5%。因此，肿瘤的预防与早期发现至关重要。

中国工程院院士、中国中医科学院名誉院长张伯礼认为，对于改善目前癌症早期筛查以及早防早治尚不理想的现状应从两方面入手：1、在平时体检时，尤其是年龄在40岁以上的人群，应增加肺部CT检查项目，以弥补因为X光检查灵敏度不够而可能带来的漏检。由于肺癌高发于40岁以上的吸烟人群，因此这部分人群通过CT检查，早期检出率会有明显提高。

2、要提高预防防护意识。即从根本预防角度上需要禁烟，同时加强防护，需要提升进行早期检查的意识。有家族史并且吸烟的人群，如果经常有不明原因的干咳要主动去医院进行检查。

癌症患者应实行全病程管理模式

从目前来看，随着癌症逐渐变为一种慢性病，构建一个连续的、能有效整合协调各种医疗资源、监测医疗质量、提高患者医疗体验的全病程管理模式就显得很是重要。对此，张伯礼认为，癌症患者应该实行全病程管理模式，即三甲医院完成治疗后将患者转到基层医疗机构，社区医院的家庭医生要督促患者进行定期检查，同时患者自己也要加强检查意识，若感觉不舒服要及时进行检查。此外，癌症的生物标志物的早期发现也可以作为监管的指标之一。

增收烟草税用于医疗投入

目前中国已成为世界最大的烟草制品生产国和消费国，吸烟人数超过3亿，还有7.4亿人遭受二手烟伤害，每年约有100万人死于烟草相关疾病。实际上，控烟的根本目的在于维护国民健康，与健康直接相关的变量除了控制吸烟行为本身，还有对与吸烟有关的相关疾病的预防与治疗，后者涉及医疗费用高昂。如将针对吸烟行为征收的税款，有效用于因吸烟行为导致的疾病预防及治疗，将大大提升控烟政策效率。

纵观我国卫生与健康工作面临种种挑战，其中之一是缺乏资金。而通过提高烟草消费税，可以为政府卫生投入提供补充，尤其是在吸烟相关疾病的预防和治疗方面发挥重要的资金支持。

对此，张伯礼认为，可以将增收烟草税中的一部分用于医疗投入，特别在宣传和检查方面，例如早期筛查完全可以免费。同时，政府应该秉持积极的态度来限制烟草生产，提高烟草税，控制烟草销售，并且加大禁烟的宣传和管理力度。此外，中国烟民的年龄在逐渐年轻化，所以包括家长、学校为和媒体和社会在内的教育要对禁烟形成合力，共同维护和推动国民健康发展。