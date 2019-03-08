每个人家里都有这种“抗癌食物”！经常吃可降低肝癌风险
记者 孔天骄
可以通过饮食预防癌症吗?近日，美国塔夫茨大学人类老年化营养研究中心副主任和高级科学家Xiang-Dong Wang在Cancer Prevention Research期刊上发表一项研究，证明番茄中的番茄红素有助于预防癌症，特别是降低肺癌、肝癌和结肠癌的发生风险。
研究人员证实，富含番茄红素的番茄粉能够有效地降低小鼠的脂肪肝、炎症和肝癌的发生风险。而通过在人体中开展的随机临床试验，研究人员认为，摄入富含番茄红素的天然食物可能比分离或纯化的番茄红素更能够有效预防癌症。
“番茄中含有番茄红素，有一定的抗肿瘤作用，每日摄入番茄红素可显著降低肝癌发病率。”中国医学科学院肿瘤医院临床营养室孙建平营养医师说，许多实验室研究已表明，番茄红素是一种有效的抗氧化剂、抗炎剂和抗癌剂。吃富含番茄红素的番茄或番茄制品，能够降低心血管疾病、骨质疏松症、糖尿病和某些癌症(包括前列腺癌、肺癌、乳腺癌和结肠癌)的发生风险。
孙建平介绍，番茄红素是一种天然存在的色素，最丰富的来源是番茄。其他食物，如番石榴、西瓜、木瓜和甜红辣椒，也含有番茄红素，但与番茄相比浓度要低得多。
番茄红素属于植物活性物质，一般植物活性物质都具有有效的抗氧化剂，且多项研究表明，抗氧化剂也具有一定的抗肿瘤作用。孙建平告诉记者，富含抗氧化剂的食物包括：富含胡萝卜素类食物;谷物和豆类(包括高粱、小米、特别是大豆);十字花科蔬菜;葱属蔬菜(洋葱、大蒜、大葱和韭菜)等。
但孙建平提醒，研究主要集中在基础研究，而人体的状态非常复杂，绝对不能说吃某种营养物质就一定能抗癌。抗肿瘤需要精神、活动、环境、饮食和其它因素的共同作用，只有身体状态好，免疫力正常，才有可能避免癌症的发生。
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