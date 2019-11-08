强心苷类药，防衰又抗癌
英国伦敦医学科学研究所细胞增殖研究小组完成的一项新研究称，用于治疗心脏病的强心苷类药物（CGs）可以选择性地杀死人体内的衰老细胞，避免常规药物的毒副作用。也就是说，该药既能发挥抗衰老功效，又能抗击癌症。
今年早些时候，美国《细胞》杂志曾发表一项动物实验发现，经过3周的哇巴因（强心苷类药物之一）治疗，即可使小鼠乳腺癌总体转移减少98.8%。这表明，强心苷可显著降低肿瘤细胞转移能力。基于这项研究结果，伦敦医学科学研究所安娜·格雷罗博士的团队进行了新的实验。研究人员持续28天给衰老小鼠注射强心苷类药物，经过与年轻小鼠的对比观察发现，接受注射的衰老小鼠各项指标与年轻小鼠并没有显著差异，且未表现出药物毒副反应。
格雷罗博士表示，强心苷可能通过多种机制发挥作用，它不仅可与抗癌药物强强联手，协同杀死肿瘤细胞，还能安全清除经过辐射或老年小鼠体内积聚的衰老细胞。强心苷类药物主要包括地高辛、洋地黄毒苷和哇巴因等，广泛应用于临床心衰和心律失常的治疗。▲ （徐 澄）
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