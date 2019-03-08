跨入猪年，迎来了生育的小高峰。产妇产后体虚，又即将承担起育儿喂奶的重任，是“功臣”待遇般大鱼大肉伺候着，还是像西方式的日常饮食即可？实际上，产妇产后百脉空虚，瘀血内停，恶露未净，脾胃运化不力，并不急于大补。但分娩毕竟是一个耗气动血的“体力活”，产妇饮食宜清淡、易消化，且富于营养。日常除了可多吃小米粥、牛奶、鱼肉以及蔬菜水果外，推荐素有“产后第一汤”之称的生化汤，有助产后调理，帮助祛瘀生新、养血活血、子宫复旧、排除恶露。

生化汤是清代妇科名家傅青主所创，至今仍为中医妇产科专家所喜用。具体为：取全当归20克、川芎10克、桃仁6克、炮姜5克、炙甘草5克、黄酒500毫升。桃仁去皮尖；干姜与水洗过的干粗砂放进铁锅中同炒，炒至干姜表皮发黑碳化，内部发黄，即为炮姜。烹饪时，先将黄酒与药材一起放在砂煲里略浸泡，大火滚开后再小火煎40分钟左右，得药汁300毫升左右，分3次，于三餐前小口饮用。

方中，全当归为君药，味甘性温，入肝、心、脾经，能养血和血、祛瘀生新、活血止痛、润肠通便。川芎味甘性温，入肝、心、胆经，有活血行气、祛风止痛的功效；桃仁味苦性平，入心肝、大肠经，能活血化瘀、润肠通便，共为臣药。炮姜味辛性热，归脾、胃、肾经，可入血驱寒、温经止痛。黄酒为糯米所酿造，甘甜温润，是南方产妇产后进补的常用之品，不但有健脾行气、活血散寒的功效，且能引药势、助药力，在方中为佐药。炙甘草和中缓急，调和诸药。全方寓通于补，既注重产妇气血双亏之本虚，也没有忽视其寒瘀互结、积滞内停的症状，可散寒活血、补虚润下、祛瘀生新、行滞止痛，最适合血亏气弱，寒邪乘虚而入，瘀阻胞宫，小腹冷痛，大便秘结的产妇饮用。

注意本方性偏温热，若产妇有发热、产后大出血、伤口感染等血热之象，则不宜饮用。其饮用时机比较讲究，应于产后2~3天后开始服用，可连续服用5~7天，但不宜超过2周，以免影响新长出的子宫内膜。▲