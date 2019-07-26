未成熟的桃子和桃仁有毒？

桃子可口多汁，营养丰富，深受人们的喜爱。桃树在我国种植广泛，因水土环境、气候条件以及种植品种的不同，各个地域所产的桃子口味也存在较大差异。

桃肉的营养价值很高，尤其是铁质含量要比其他水果更胜一筹。除此之外，桃肉还富含蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维、胡萝卜素、核黄素、苹果酸、柠檬酸及维生素等，对人体健康益处多多。古代医书中便有关于桃子功效的记载，桃肉不仅能够补心、活血，还能生津、解热，保健养生效果显著。平时食用桃肉，人们都会将桃仁舍弃，其实桃仁在药用方面的价值很高，既能活血祛痰，又能润燥滑肠，而且对咳嗽也能起到镇定作用。由此可见，桃子浑身上下都是宝，是水果中的佳品。

桃子虽好，但也要谨慎食用。必须等到桃子完全成熟后方可食用，否则可能会导致人们中毒。研究发现，未成熟的桃子中，不论是桃肉还是桃仁都含有一种叫作苦杏仁甙的物质，在遇酸或酵素后会被水分解而产生有毒的氢氰酸。而人体胃部含有大量的胃酸，桃肉或桃仁进入胃部后，在自身苦杏仁酶和胃酸的作用下，会水解释放出氢氰酸。氢氰酸的毒性剧烈，能够抑制人体内几十种酶的活性，从而阻止人体呼吸过程中的氧气输送，使人出现头昏、心慌、乏力、发热、食欲不振、腹泻等症状。严重的情况下还会出现昏迷，抽搐等反应，甚至损害大脑的中枢神经，对生命造成威胁。

既然桃仁中含有苦杏仁甙，那么它是如何作为中药使用的呢？用于中医药的桃仁并非是直接从桃内取出的鲜桃仁，为了规避毒性，需要进行一系列的加工炮制后方可入药。首先需要用沸水煮透，直至桃仁外皮呈现出微皱的状态，再转至冷水浸泡，去除种皮后晾晒，最终小火微炒后磨粉方可入药。在经过这一系列加工制程后，桃仁内的大部分苦杏仁甙被破坏，后期只要遵循医嘱，适量食用便不会中毒。

其实，除了桃仁之外，还有一些水果仁也含有苦杏仁甙，比如苦杏仁、琵琶仁、李子仁等。因此，我们在食用这些水果时都需要格外注意，在确保水果成熟的情况下再食用，也要避免误食水果种子，特别是家长应该告诉孩子不能随便食用这类水果的果仁部分。