孕妇睡眠超9小时对胎儿不好

孕妇应保证充足的睡眠，但并非时间越长越好。美国的一项新研究显示，在怀孕期间睡太多可能会给胎儿带来健康危害。

美国密歇根大学医学院的研究团队对633名孕妇进行调查，其中153名孕妇怀孕28周以后不幸遭遇了孕晚期失去胎儿，其余480人产下了健康的婴儿。在排除其他风险因素后，对比分析发现，孕期夜间无间断睡眠时间超过9小时，胎儿生存风险升高。

研究人员说，孕妇常有睡不好觉的困扰，会在夜间多次醒来并起身走动。不过，从防范危险的角度而言，这或许起到了保护作用。孕晚期的睡眠对调控植物性神经系统以及激素系统起到重要的作用。在睡眠中，血压会达到最低，中途醒来后，神经系统活跃度飙升，引发血压瞬时升高，这有助于防止长时间的低血压对胎儿的成长发育造成伤害。

不过专家也指出，孕妇在夜间睡觉时不要刻意醒来，因为睡眠受到干扰也会引起不良的妊娠结果。