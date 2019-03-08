如何养好生命之气 老人锻炼谨防十个错

编者按：生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。人民健康网《健康生活小窍门》专栏，为您出谋划策，用“小心机”化解“真危机”。

如何养好生命之气

气看不见、摸不着，却可以推动血液在体内运动，促进能量转化、汗液排出、大小便排泄等，调控着人体的新陈代谢，维系生命进程。

1.少言语养真气。

真气又叫元气，人体各个脏腑器官的生理活动都要靠真气来推动、激发和温煦。少言养生，就是不能随意让肺气耗散。日常生活中，尽量避免一天到晚不停地说话。

2.戒色欲养精气。

精乃肾之主，纵欲太过，易耗散精气。因此，节欲养精是养气原则之一，切不可房事过度。

3.薄滋味养血气。

饮食要清淡，多吃蔬果，少吃肥肉、辛辣、油腻等食物。

4.咽津液养脏气。

古代养生家常把唾液称为金津、玉液，有灌溉、滋养五脏六腑的作用。大家平时可试试“吞津”法：用舌头舔唇、齿、上颚等部位或在口腔内搅动，待口水增多，在口中鼓漱吸吮后，再慢慢咽下。

5.美饮食养胃气。

脾胃为气血生化之源，饮食结构合理、规律饮食可保护脾胃功能。

6.少思虑养心气。

心主管人的精神活动，思虑过度或重压之下容易损耗心气，因此不要过分思虑，更不要钻牛角尖。【详细】

老人锻炼，谨防十个错

1.长时间跳广场舞伤膝盖。

为什么跳广场舞容易受伤？如今，广场舞难度越来越大，通常会设计很多身体旋转、下肢扭转的动作，这些动作对身体重心控制、下肢力量和稳定性都有较高的要求。动辄一两个小时以上的舞蹈时间，意味着关节长时间连续使用。

跳广场舞并不是时间越长越好，难度并不是越高越好，适当控制时间和运动强度有利于保护膝关节。每次跳广场舞不要超过1小时，身体微微出汗即可。

2.爬墙、甩肩易导致肩袖撕裂。

肩袖撕裂伤是中老年人常见的运动损伤之一，临床上有不少这样的患者，他们大多数都有肩膀疼痛史，误以为自己患了肩周炎，想通过运动缓解。

老年人在小区健身时，喜欢频繁做一些上举的动作，包括单杠或吊环中的转肩、棒球的投球、举重的抓举、甩肩、爬墙等。其实，这些反而增加肩关节的负荷，造成或加重肩袖撕裂。

3.“燕儿飞”、仰卧起坐伤椎间盘。

有些老年人会锻练腰背肌，动作叫“燕儿飞”。“燕儿飞”是一种不错的运动姿态，但不一定适合老年人。因为老年人关节、椎间盘老化，有关节增生、椎管狭窄等问题，伸展过度会加剧关节的挤压和碰撞，增加椎弓的应力，造成骨折，同时让椎管更狭窄。

仰卧起坐也不适合老年人。仰卧起坐时要把双腿蜷起来练腹肌，力度太大，已超过国际劳工组织对椎间盘限定的150牛的定力，会增加人体腰椎部位的负荷，让老年人椎间盘退变更加严重。

大多数中老年人的颈椎、腰椎或多或少都有些问题，再加上骨质疏松，做仰卧起坐很容易给颈椎和腰椎造成不可逆转的损伤。再加上仰卧起坐时，头部的变化较大，对于患有心脑血管疾病的人来说，很容易造成血压升高，发生意外。

4.大强度、高难度锻炼升血压。

有些老年人觉得，运动强度越大、运动量越大，越有益于健康，这样才能达到锻炼的目的。但是爆发性的运动，可造成血压升高、心率加快、心肌缺血缺氧。运动贵在坚持，而不是在于速度和强度。

5.爬楼梯、登山锻炼加大关节损伤。

在城市中，爬楼梯被不少老年人列为锻炼项目。他们认为，这种健身可以在家门口进行，不需要额外场地，不用专门时间，方便快捷。其实，爬楼梯的过程中，膝关节的压力明显增大，膝关节的反复撞击，周而复始的重复动作，无疑会加大膝关节的损伤，诱发膝关节疾病。

登山是膝关节损伤的高发项目，与爬楼梯类似，同样容易损伤膝关节。下山时膝关节所受到的冲击力相当于自身体重的5~8倍，加重髌骨软骨面和半月板的损伤。

6.头颈部绕旋练习易出现意外。

很多老人经常做头颈部绕旋练习，认为这样对颈椎好，也有利于缓解颈肩部的酸痛。但如果老年人患有重度动脉硬化，甚至颈动脉斑块形成，头颈部剧烈绕旋，可能出现头晕、恶心、呕吐，甚至跌倒事件，重则造成动脉斑块脱落，危及生命。

老年人进行头颈部锻炼要适度，应降低动作幅度、速度和绕旋力度。两侧及前后摆动的幅度应该控制在180度以内，不时静歇2~3秒，以达到舒筋活络的效果。

7.运动损伤后“热敷”会更肿。

运动不科学或身体不协调，可能导致老人脚踝扭伤等情况，局部组织会疼痛、肿胀。有些老年人会立即采用“热敷”方法，认为这样可以促进血液循环，加快痊愈速度。

需要提醒的是，出现运动损伤（如脚踝扭伤）后，正确的处理方式是在损伤24小时内进行冷敷（如冰块、冰毛巾），将伤处组织内温度降低，使毛细血管收缩,减少出血和渗液,有利于控制病情的发展；24小时后才可以进行热疗，加速局部血液循环，达到活血散瘀、消肿、减轻疼痛的作用。

8.倒走练习易摔倒。

常能看到早晨在公园晨练的大爷大妈特别爱倒着走路，觉得这样更能达到锻炼大脑和四肢的效果。殊不知，老年人的平衡力、视力、反应能力等均有所下降，倒走极易出现摔倒、崴伤等意外。

9.空腹晨练小心头晕。

对于老年人来说，空腹晨练很危险。经过一夜的睡眠之后，腹中已空。不进食就进行1~2小时的锻炼，会导致热量不足，再加上体力的消耗，会使大脑供血不足，哪怕只是短时间也会让人不舒服。

最常见的症状就是头晕，严重时会出现心慌、腿软、站立不稳。心脏原本有问题的老年人可能突然摔倒，甚至猝死。老年人的运动项目一般都不剧烈，晨练前少量进食不会有什么麻烦，且多数老年人时间充裕，简单吃一些食物不会耽误太久。尤其对于胃部常有不适的老年人来说，晨练前适量进食是一种好的保健方法。

另外，老人晨练最好等到太阳升起之后再开始，这样才是最安全的锻炼。

10.运动憋气加重心脏负担。

老年人的心肺功能减退，用力憋气时，可能会因肺泡破裂而发生气胸。

憋气也会加重心脏负担，引起胸闷心悸。此外，憋气时因胸腔的压力增高，回心血量减少引起脑供血不足，易发生头晕目眩，甚至昏厥；憋气之后，回心血量骤然增加，血压升高，易突发脑血管相关疾病。

因此，像举重、拔河、硬气功、引体向上等需要憋气的运动项目，老年人不宜进行。【详细】

气虚体质勤练“五功”

现代研究表明，低强度且多次的锻炼，可在一定程度上强化气虚体质人群的脏腑功能，提高免疫力，对其抗病能力有一定改善作用。这里给大家推荐五种简便易行的功法，不妨坚持练习。

1.抛空。端坐在椅子上，左臂自然屈肘，掌心向下放在大腿上；右臂屈肘，掌心向上，模拟向上抛物的动作3~5次，然后换左手重复以上动作。以上全部动作为1组，每天练习5组。

2.荡腿。选一个较高的椅子，高度以端坐状态下两脚自然下垂而足尖不触及地面为准。两脚悬空，前后摆动10~15次，逐渐增加摆动的幅度，每天练习3~5次。开始摆动腿前，也可以在座位上小幅度、缓慢地左右转动身体3次，以加强益肾强腰的功效。

3.摩腰。端坐在舒适的座椅上，并适度松解上衣及腰带，以不妨碍摩腰动作为度。两手掌掌心相对，快速摩擦至略发热后，将两手掌心置于后腰，进行较快的上下摩擦。待手掌变凉后，再次搓热掌心，继续重复上述摩腰动作，直到腰部感觉发热为度。每天做3~5次为宜。

4.默念“吹”字。两脚并拢直立，两臂从体侧提起，向后与腰部摩擦3次后，缓慢、匀速转至体前，呈抱球状。随后身体微微下蹲，两臂随之下落于膝盖上部，下蹲同时呼气，心中默念“吹”字。呼气时，身体下蹲至膝盖不超过足尖时，慢慢吸气，站起，同时两臂自然下垂于身体两侧。连续做6~10次为一组，每天做3组。

5.揉足三里。足三里位于小腿前外侧，在外膝眼下3寸。取穴时可以将同侧手的掌心置于膝盖处，手掌贴膝盖自然下垂，无名指指尖处约为足三里穴。按摩时可以拇指点按或点揉足三里，每侧30秒，左右交替重复3~5次。按摩的力度以按压后拇指指甲变白为度。【详细】

搓筷子，预防感冒

筷子是家家户户最常见的餐具，其实它还有想不到的养生保健作用。

中医学认为，与脚部一样，手部也有很多反射区，人体的各脏腑器官、四肢孔窍在手部均有其对应的部位。不断刺激手部穴位，能使内脏受到良性刺激，促进血液循环，改善手臂麻木、腹泻等毛病，还能预防感冒。这里给大家推荐一个简单易行的小方法——搓筷子。

具体操作方法是：取两根有方棱的筷子，放置手心，双手反复搓擦，尽量让其接触到掌心的各个位置。每次搓3~5分钟，搓前可涂些护手霜保护皮肤。【详细】

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