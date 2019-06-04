老人很适合哑铃锻炼
董长喜
对老人来说，单纯进行有氧锻炼虽有利于提高心肺耐力，但如果力量训练不足，容易出现“肌少症”，关节稳固性也会降低。老人进行力量训练，哑铃是个好工具。
哑铃具有重量可自由选择、运动轨迹自由、可随时随地进行等优点，方便老人锻炼肌肉，加强关节，此外对一些疾病，如冠心病、中风后遗症、糖尿病等的康复，也能起到一定辅助作用。哑铃的种类五花八门，推荐老人选择一对铸铁材质、可拆卸式包胶哑铃（注意别选包胶质量差、橡胶味过大的劣质品）。
下面介绍两种适合老人进行的哑铃训练：
1.坐姿弯举。坐在平板凳上，两手各握一哑铃，手臂自然下垂；肘部贴近身躯，转动手掌朝向躯干；保持上臂固定，双手弯举哑铃，在动作末尾时掌心向上；再慢慢地将哑铃放回起始位置。这个动作能训练肱二头肌。
2.哑铃卧推。仰卧在凳上，两脚平踏在地；两手掌向上伸直握住哑铃；两直臂向两侧张开，慢慢屈起，哑铃垂直落下，下降至最低处时，做上推动作，上推时呼气；重复做。此项能锻炼胸大肌、三角肌和肱三头肌。
老人用哑铃锻炼，还需记住8个注意事项：
1.切忌超重，过重的哑铃易拉伤肌肉；2.如果膝关节不好的话，建议采取坐姿或卧姿锻炼；3.每次练习的时间和次数要相对固定；4.尽量避免在空气混浊、寒冷或酷热环境下练习；5.运动前做好热身活动，结束后做好放松运动；6.如果强度比较大，训练后1小时内最好补充蛋白质，但不要训练完马上吃东西，至少隔30分钟；7.训练时不要憋气，发力时呼气，还原时吸气；8.哑铃不是一次练越久越好、越练重越好，要贵在坚持、循序渐进。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn