老龄社会研究报告聚焦老龄化影响

人民网北京3月7日电 3月1日下午，《大转折：从民生、经济到社会——老龄社会研究报告(No.1)》在京发布，相关专家就老龄社会等议题进行了相关研讨。此份研究报告聚焦老龄化对中国社会各方面的深刻影响，通过对中国老龄化发展进程的研究观察，形成面向老龄社会的认知体系和行动方略。

据悉，《大转折：从民生、经济到社会——老龄社会研究报告(No.1)》是由老龄社会30人论坛与盘古智库老龄社会研究中心联合发布的。

据了解，此份报告聚焦2018年老龄化对中国各方面的冲击，从全球老龄化的动力和发展趋势，中国老龄化发展进程、老龄社会表征、老龄社会经济发展新动能、公共政策建议等方面入手，表达对老龄社会的新观察、新认知和新期待，勾勒出未来老龄社会的情景，以形成面向老龄社会的认知体系和行动方略。

发布会上，盘古智库老龄社会研究中心副主任李佳表示，老龄化是经济社会发展的产物，也是21世纪人类社会共同面临的重大课题。今天，中国正在从有史以来的年轻社会转向前所未有的社会形态——老龄社会。

李佳认为，推动老龄化的动力，主要来自长寿、少子、迁移三个方面。其中，长寿是老龄化的发动机，推动着人口年龄金字塔顶部的不断扩大；少子是老龄化的加速器，推动着人口年龄金字塔底部持续缩小；迁移是老龄化的变压器，加剧或缓解着当地人口年龄结构的变化。从中国老龄化进程看，随着国家、社会对老龄化的重视和行动，中国正从未备先老、未富先老转向边备边老、边富边老。

盘古智库老龄社会研究中心主任梁春晓表示，要中性的看待人口老龄化，积极迎接随之而来的全方位的挑战，即我们能否适应人口结构的转型。他认为，我们面临的是我国正从历经千年的年轻社会转向老龄社会，当老龄化成为新的社会特征，老龄社会中的经济形态、公共政策、伦理文化等各方面都需要相应调整适应，以寻求适宜发展的老龄社会最优形态。

会上，思德库养老信息化研究院院长田兰宁、对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授王健等与会嘉宾就相关议题进行了深入的研讨。会议由盘古智库老龄社会研究中心执行主任、信息社会50人论坛成员、老龄社会30人论坛成员马旗戟主持。中国信息经济学会信息社会研究所所长、老龄社会30人论坛成员王俊秀对本次研讨会进行了总结。